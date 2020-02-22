5. dakikada 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 öne geçen ancak 90+1'de yediği golle Trabzonspor'la 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı. Sergen Yalçın'ın açıklamaları şöyle:

"Bugünkü beraberlikle yarışın içinde olduğumuz çok söylenemez... Güzel bir maç oldu, oyuncularımın performansından son derece memnunum. Kazanmak için her şeyi yaptılar. Teşekkür ediyorum kendilerine. Ama böyle maçlarda küçük ayrıntılar... Bir sürü pozisyonumuz var. Atacaksın yani! Kaleye gelemeyen bir rakip. Kazanmak için atacaksın, atamadık. Bizim için pozitif bir maç oldu"

"Ligi nerede bitirebiliyorsak orada bitirmeye çalışacağız. Bugün kazanmak istiyorduk, bu kazanma isteklerini de gösterdiler. Çok rahat kazanabileceğimiz bir maçtı, bana göre öyleydi. Her zaman her şey istediğiniz gibi olmuyor. Problemlerimiz var bir anda çözemiyorsunuz"