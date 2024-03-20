Serenay Sarıkaya, Uzak Doğu gezisinden döndü

"BİRAZCIK YORULDUM"

Serenay Sarıkaya, ayrıca; "Yeni projeler var mı?" şeklindeki soruya ise; "Şu anda acele etmiyorum. Devam edecek projeler var, yeni yayınlanacak olan projeler var. Henüz bir şey yapmıyorum birazcık yoruldum" yanıtını verdi. 31 yaşındaki oyuncu; "TV dizilerini takip etme fırsatı buluyor musunuz?" sorusunu da "Yok, 'Aile' biter bitmez biraz kendimi o dünyadan uzaklaştırdım" sözleriyle cevapladı.