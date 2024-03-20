Serenay Sarıkaya, Uzak Doğu gezisinden döndü
Tokyo'dan dönen Serenay Sarıkaya, İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi. Şarkıcı Mert Demir ile aşk yaşadığı ileri sürülen Sarıkaya, gazetecilerin sevgili sorularına cevap verdi
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Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya SHOW TV'de yayınlanan 'Aile'nin final yapmasından sonra soluğu Uzak Doğu'da almıştı. Seul'den sonra rotasını Tokyo'ya çeviren Sarıkaya'nın tatili bitti.
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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Serenay Sarıkaya, İstanbul Havalimanı'nda objektiflere yansıdı. Sarıkaya, basın mensuplarını görünce; "Kahve alacağım sonrasında konuşalım" ifadelerini kullandı.
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"TOKYO ÇOK KEYİFLİYDİ"
Kahve aldıktan sonra gazetecilerle bir araya gelen Serenay Sarıkaya; "Çok güzel geçti. Ben Güney Kore'ye ilk defa gittim. Çok keyifliydi oradan da birkaç gün boş vaktim vardı, en yakın arkadaşımla Tokyo'ya gittik. Çok keyifliydi, harika geçti. İnsanın fotoğrafçı arkadaşı olması mükemmel" diye konuştu.
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"BİRAZCIK YORULDUM"
Serenay Sarıkaya, ayrıca; "Yeni projeler var mı?" şeklindeki soruya ise; "Şu anda acele etmiyorum. Devam edecek projeler var, yeni yayınlanacak olan projeler var. Henüz bir şey yapmıyorum birazcık yoruldum" yanıtını verdi. 31 yaşındaki oyuncu; "TV dizilerini takip etme fırsatı buluyor musunuz?" sorusunu da "Yok, 'Aile' biter bitmez biraz kendimi o dünyadan uzaklaştırdım" sözleriyle cevapladı.
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Öte yandan bir süredir adı şarkıcı Mert Demir ile anılan Serenay Sarıkaya, gazetecilerin; "Mert beyle güzel giden birlikteliğiniz hakkında neler söyleyeceksiniz?" sorusuna; "Teşekkür ederim" demekle yetindi. Sarıkaya; "Mert Demir'in bıyıklarını kestirme sebebi siz misiniz?" diye sorulması üzerine gülümsedi.
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Ayrıca sosyal medyadan eski sevgilileri Cem Yılmaz, Çağatay Ulusoy ve Kerem Bürsin'i hâlâ takip etmesinin hatırlatılması üzerine eliyle 'OK' işareti yaptıktan sonra asansöre yöneldi.
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