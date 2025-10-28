Serenay Sarıkaya, sevgilisi Mert Demir'i Harbiye'de yalnız bırakmadı

Bir süredir gözlerden uzak bir ilişki yaşayan ünlü şarkıcı Mert Demir ile ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, bu kez dolaylı bir paylaşım üzerinden gündeme geldi.

Geçtiğimiz gün Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne alan Mert Demir’i izleyenler arasında sevgilisi Serenay Sarıkaya da vardı.

Aşklarını kameralar önünde yaşamamaya özen gösteren çift, bu kez yakın arkadaşları senarist Ece Yörenç’in paylaşımıyla dikkat çekti.

Yörenç, kulisten Sarıkaya’nın da yer aldığı bir fotoğrafı kırmızı kalp emojisiyle paylaşarak ikilinin mutluluğunu bir kez daha tescilledi.

Fotoğraflar: Instagram