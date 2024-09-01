Serenay Sarıkaya'nın sıfır makyaj hali
Etiler'de otomobilinin içinde trafikte makyajsız görüntülenen Serenay Sarıkaya, gazetecilere gülümsemekle yetindi
Giriş: 01.09.2024 - 09:45 Güncelleme: 01.09.2024 - 09:45
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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Serenay Sarıkaya, Etiler'de trafikte otomobilinin içinde objektiflere yansıdı.
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Makyajsız görüntülenen Serenay Sarıkaya, otomobilinin içindeyken basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakıp sadece gülümsemekle yetindi.
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32 yaşındaki oyuncu, daha sonra akan trafikte gözden kayboldu.
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