Serenay Sarıkaya'nın New York halleri
Serenay Sarıkaya'nın New York'taki fotoğraf çekimi, yükseklik korkusu olmayanların hayranlıkla izlediği bir manzaraya sahne oldu. Gökdelenin balkonunda çekilen kareler, Sarıkaya'nın cesur ve göz alıcı duruşunu yansıttı
Giriş: 18.04.2024 - 21:08 Güncelleme: 18.04.2024 - 21:08
Geçtiğimiz günlerde GQ Küresel Yaratıcılık Ödülleri gecesine katılmak için ABD'ye giden Serenay Sarıkaya'nın New York halleri de büyük beğeni topladı.
Serenay Sarıkaya, bir yandan New York'u gezerken, diğer yandan fotoğraf çekimine katıldı.
Serenay Sarıkaya'nın fotoğraf çekiminin bir bölümü gökdelenin bir hayli yükseklikteki balkonunda gerçekleştirildi.
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