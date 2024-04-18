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        Haberler Magazin Serenay Sarıkaya'nın New York halleri

        Serenay Sarıkaya'nın New York halleri

        Serenay Sarıkaya'nın New York'taki fotoğraf çekimi, yükseklik korkusu olmayanların hayranlıkla izlediği bir manzaraya sahne oldu. Gökdelenin balkonunda çekilen kareler, Sarıkaya'nın cesur ve göz alıcı duruşunu yansıttı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2024 - 21:08 Güncelleme: 18.04.2024 - 21:08
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        Serenay'ın New York halleri
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        Geçtiğimiz günlerde GQ Küresel Yaratıcılık Ödülleri gecesine katılmak için ABD'ye giden Serenay Sarıkaya'nın New York halleri de büyük beğeni topladı.

        Serenay Sarıkaya, bir yandan New York'u gezerken, diğer yandan fotoğraf çekimine katıldı.

        Serenay Sarıkaya'nın fotoğraf çekiminin bir bölümü gökdelenin bir hayli yükseklikteki balkonunda gerçekleştirildi.

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        #serenay sarıkaya

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