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        Seren Serengil tanıklık yaptı

        Seren Serengil, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun davasında tanık olarak dinlendi. Serengil, bu olayların içinde bulunmak istemediğini dile getirdi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 09:10
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        • 1

          Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 27 Ocak 2022'de Yeşilköy'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin 20 sanığın yargılandığı davada, tanıklar dinlenildi.

          Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 7 tutuklu sanıkla bazı tutuksuz sanıklar ve avukatlar katıldı.

        • 2

          "BU OLAYLARIN İÇİNDE BULUNMAK İSTEMİYORUM"

          Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu ile avukatları da duruşmada hazır bulundu.

          Duruşmada tanık olarak dinlenilen Seren Serengil, Ece Erken ile davanın tanıklarından Fatih Sipahi arasında geçen telefon görüşmesine ilişkin taziye için evlerine gittiği Erken'in bir kişiyle görüntülü telefon konuşması yaptığını anlattı.

          Konuşmanın içeriğini hatırlamadığını dile getiren Serengil, bu olayların içinde bulunmak istemediğini ifade etti.

        • 3

          Bir kısım sanıkların avukatları, olay yerinde keşif yapılmasını ve restoranda çay servisi yapan kişinin de tanık olarak dinlenilmesini talep etti.

          Duruşmada söz alan tutuklu sanıklar da tahliye talebinde bulundu.

          Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verdi.

        • 4

          DURUŞMA ERTELENDİ

          Olay günü restoranda çay servisi yapan bir kişinin tanık olarak dinlenilmesini karara bağlayan heyet, mütalaasını hazırlaması için dosyayı savcılığa gönderdi.

          Tutuklu sanıkların tahliye taleplerinin reddini kararlaştıran heyet duruşmayı erteledi.

        • 5

          İDDİANAMEDEN

          Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 27 Ocak 2022'de Yeşilköy'deki bir restoranda yapılan silahlı saldırıda Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürüldüğü, Murat Bilmez'in ise yaralandığı belirtiliyor.

          İddianamede, sanıklar Abdulkadir Kara ve Ali Yasak hakkında "tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahla kasten yaralamaya iştirak", "silahla birden fazla kişiyle birlikte iş yerinde geceleyin yağmaya teşebbüs" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma" suçlarından da 3 yıl dokuzar aydan 12 yıl altışar aya kadar hapis cezası isteniyor.

        • 6

          Aralarında Kadir Yasak'ın da bulunduğu 8 sanık hakkında benzer suçlardan ağırlaştırılmış müebbet ile 3 yıl dokuzar aydan 10 yıl altışar aya kadar hapis cezası öngörülen iddianamede, 9 kişinin de "suçluyu kayırma" suçundan altışar aydan beşer yıla, Batuhan Aldatmaz'ın ise "suçluyu kayırma" ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından 1 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

          Fotoğraflar: DHA

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