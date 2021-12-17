Bir süredir dumping sendromu ile mücadele eden Seren Serengil, bugün Söylemezsem Olmaz'a da katılamadı...

"AMELİYATA GİRECEĞİM..."

Söylemezsem Olmaz programında ameliyata gireceğini açıklayan Serengil, sevenlerinden dua istemişti. "Erken ameliyat kararı alındı. Bir buçuk ay damardan beslenecektim ama ilerleme olmadığı için beklemek doğru değilmiş. Perşembe günü hastaneye yatacağım, Cuma sabahı ameliyat oluyorum. Zor bir ameliyat olacağını söylediler. Çok korkuyorum, vücut kaldıramayabilirmiş... 'ameliyat masasında kalabilirsin' dediler. Her şey kötü de gidebilir. Kan organlara gitmiyor" diyerek sevenlerini üzdü.

'Artık hastalıkla gündeme gelmek istemiyorum' diyen ünlü sunucu sözlerine şöyle devam etti: "Yılbaşına kadar beklemeyi düşünüyordum ama o kadar zamanımız yokmuş, bir an önce olmam gerekiyor. Bu duruma herkes çok üzülüyor, bir an önce bitsin sürekli hastalıkla gündeme gelmek de istemiyorum."

Dumping sendromu nedir?



Türkiye'nin Seren Serengil'in hastalığı olarak tanıdığı dumping sendromu mide ameliyatı geçirmiş kişilerde ortaya çıkan bir durumdur. İlk kez 1922 yılında tanımlanmıştır. Mide cerrahisinin şekli dumping sendromunun şiddetini belirler. Cerrahi nedenler arasında gastrojejunostomi, gastrik bypass ameliyatları, mide ülseri ameliyatları sayılabilir. Cerrahi olmayan sebepler arasında da diyabet hastalığı, bazı viral hastalıklar ve idiopatik nedenler bulunur.Erken dumping: Gıda alımından 10-30 dakika sonra şikayetler başlar. Alınan karbonhidrattan zengin gıdanın (basit şeker içeren) hızla ince bağırsağa geçmesi sonucu yüksek ozmolaritesi (yoğunluğu) nedeniyle bağırsak hücre duvarından bağırsak lümenine yani bağırsak içine yoğun sıvı çekmesi sonucunda başta bağırsak duvarında gerginliğe yol açarak, kramp tarzı şiddetli ağrıyla birlikte aşağıdaki bulgulara neden olur.