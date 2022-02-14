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Seren Serengil'den 'Gülşen' yanıtı: Ben taklit etmem, taklit edil

Seren Serengil'den 'Gülşen' yanıtı: Ben taklit etmem, taklit edilirim!

Seren Serengil'in sahnede daha önce eleştirdiği Gülşen'in giydiği elbiseye benzer iddialı bir kostüm tercih etmesi sosyal medyada çok konuşulmuştu. Konuyla alakalı açıklama yapan Serengil, "Ben kimseyi taklit etmem, taklit edilirim" dedi

14.02.2022 - 12:30 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Seren Serengil (50), önceki gün bir etkinlikte boy gösterdi. Davette basın mensuplarıyla sohbet eden Serengil'e, birkaç gün önce sahnede giydiği elbise ve "Gülşen'i taklit ediyor." söylentileri hatırlatıldı.

  • "BEN TAKLİT ETMEM, TAKLİT EDİLİRİM"

    Konuyla alakalı açıklama yapan ünlü isim, "Ben kimseyi taklit etmem, taklit edilirim. Ben aileden öyle büyütüldüm." açıklamasını yaptı.

    "SAHNELERE YENİ GELMEDİM, GERİ GELDİM"

    Ayrıca Seren Serengil, "Sahnelere yeni gelmedim, geri geldim." şeklinde de konuştu.

  • "GÜLŞEN" TARZI ÇOK KONUŞULMUŞTU

    Serengil, Batum'un ardından İstanbul'da da konser vermişti. Geçtiğimiz ay transparan iddialı tercihiyle sahneye çıkan Gülşen'i eleştiren Seren Serengil'in derin dekolteli kıyafeti dikkatlerden kaçmamıştı.

    Ayrıca ünlü ismin lila rengi elbisesi sosyal medya kullanıcıları tarafından Gülşen'in Bursa konserinde giydiği kostüme benzetilmişti. Takipçileri tarafından ti'ye alınan Serengil'in gönderisine yorum yağmıştı.

  • "ÖNCE ELEŞTİRİP, SONRA AYNISINI GİYMİŞSİN"

    İşte Seren Serengil'in paylaşımına gelen yorumlardan bazıları:

    * Gülşen'i eleştiriyordun, elbisesinin aynısı üstünde. Ama Gülşen'de yetenek, ses ve müzik bilgisi var. Fark bu...

    * Çok gördük bu elbiseden! Güzel mi; evet güzel ama farklı bir şey görmek isterdik.

    * Elbise hiç olmamış... Sanki Gülşen'in elbisesinin pazar versiyonu...

    * Gülşen pozları ve Gülşen tarzı...

    * Yapmayın bunu kendinize, zorlamayın. Komiksiniz cidden...

    * Gülşen'i eleştirdikten sonra sahnede Gülşen'i taklit etmişsin. Elbise aynı...

    * Elbisedeki işçilik çok kötü, çok kalitesiz duruyor.

  • "BU KADAR ÇOK FAZLA VE AVAM!" DEMİŞTİ

    Ünlü isim, daha önce İzzet Yıldızhan'ın, "Külotla sahneye çıkmasınlar bir zahmet!" sözlerine gönderme yaparak, Gülşen'i eleştirmişti.

    Serengil, "Bugüne kadar değil ama son kıyafet külot, sütyen... Olay amacını aştı bence. Striptiz kıyafeti gibi, bu kadarı da yemekli masaların olduğu ortam için çok fazla ve avam artık. İlla şeyini çıkaracaksınız!" şeklinde konuşmuştu.

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