"BU KADAR ÇOK FAZLA VE AVAM!" DEMİŞTİ

Ünlü isim, daha önce İzzet Yıldızhan'ın, "Külotla sahneye çıkmasınlar bir zahmet!" sözlerine gönderme yaparak, Gülşen'i eleştirmişti.

Serengil, "Bugüne kadar değil ama son kıyafet külot, sütyen... Olay amacını aştı bence. Striptiz kıyafeti gibi, bu kadarı da yemekli masaların olduğu ortam için çok fazla ve avam artık. İlla şeyini çıkaracaksınız!" şeklinde konuşmuştu.