‘Şeref Sözü’, 14 Ekim Çarşamba akşamı 20.00’de yayınlanacak ilk bölümüyle Show TV’de izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor!

ADABEYLİ ADASI'NI VE ADABEYLİ AİLESİ'Nİ BÜYÜK SIRLAR BEKLİYOR!

Adabeyli Ailesi sahip oldukları adada kendi koydukları kurallar çerçevesinde yaşamaktadır. Cihan Adabeyli; koskoca bir servetin ve toprakların yegane sahibi, atadan kalma bir düzenin temsilcisidir. Ansızın Adabeyli Adası’na bir telefon gelir ve Cihan Adabeyli’nin tüm hayatı geçmişte canını kurtaran bir adama verdiği şeref sözünü tutma vaktinin gelmesiyle değişir. Arayan İsra’dır. İsra’nın tek bir umudu vardır: Cihan Adabeyli! İsra’nın Adabeyli Malikanesi’ne Cihan’ın karısı olarak gelmesiyle tüm düzen alt üst olacaktır.

Adabeyli Adası’nda İsra’nın gelişi ve yanında getirdikleriyle geçmişin sırları ortaya dökülecek, geleceğe dair büyük bir yangının fitili ateşlenecektir.

Verilen “Şeref Sözü” geride kalan her şeyin yıkımına ve çok büyük acılarla sınanacak destansı bir aşkın doğumuna sebep olacaktır!

Tanıtımlarıyla büyük ilgi gören ve yeni sezonun en çok merak edilen dizisi olarak öne çıkan ‘Şeref Sözü’, görkemli prodüksiyonu, çarpıcı öyküsü ve ünlü isimlerden kurulu zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

Yönetmenliğini Cevdet Mercan’ın üstlendiği, senaryosu Eda Tezcan imzalı ‘Şeref Sözü’nün kadrosunda Tolgahan Sayışman, Sude Güler ve Hülya Darcan, Aras Aydın, Öykü Çelik, Meltem Gülenç, Umut Kurt, Toprak Sağlam, Bülent Düzgünoğlu, Mert Yavuzcan, Hülya Şen, Nazlı Çetin, Sıla Korkmaz, Begüm Alınca, Sahra Gümüş, Görkem Türkeş yer alıyor.

TIMS&B Productions proje için Türkiye dizi tarihinde ilk kez 480 bin m2’lik bir adayı dev bir platoya dönüştürdü. Özel tasarım tablolar, mobilyalar ve objeler ile hazırlanmış dünya, ihtişamlı Adabeyli Konağı ve tüm mekanları ile ‘Şeref Sözü’nün tanıtımları göz kamaştırdı!

‘Şeref Sözü’, 14 Ekim Çarşamba akşamı 20.00’de ilk bölümüyle Show TV’de!

İşte Şeref Sözü'nün 1. Bölüm 3. Tanıtımı: