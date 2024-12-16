Serdar Topraktepe: Fenerbahçe maçından daha zordu

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında konuk olduğu Adana Demirspor'a 2-1 yenilen Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe, "Camiamdan ve taraftarımdan özür diliyorum. Bazı maçlar vardır tekniğin, taktiğin konuşulmadığı maç, böyle bir maçtı." dedi.

Topraktepe, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Adana Demirspor'u galibiyetinden dolayı kutladı.

Bu maçın önemini futbolcularına defalarca söylediklerini anlatan Topraktepe, şunları dile getirdi:

"Fenerbahçe maçından da zor olacağını söyledik. Çünkü Adana Demirspor'un kaybedeceği bir şey yoktu. Futbolcularının kaybedeceği bir şey yoktu. Bize göre rahattılar. O yüzden 'direnç göreceğimizi' söylemiştik. Ama maça başladığımızda ilk yarı futbolcularım bu reaksiyonu gösteremedi. İlk yarıyı 2-0 mağlup kapattık. İkinci yarı bunu göstermeye çalıştık. Gösterdik de golü de bulduk. 10 kişi kaldık, pozisyonlar vardı ama iş işten geçmişti. Bunu ilk yarı yapmamız gerekiyordu. Camiamdan ve taraftarımdan özür diliyorum. Bazı maçlar vardır tekniğin, taktiğin konuşulmadığı maç, böyle bir maçtı. Kaybettiğimiz için de çok üzgünüm."