Serdar Oral kimdir? Soruları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Uzun süredir oyunculuktan uzak kalarak çocukları ve sevgilisi Serdar Oral ile Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bir köye yerleşen Özgü Namal, sevgilisinin ölüm haberi ile yıkıldı. Özgü Namal ile Nefes ve Elem Su adında iki çocuğu olan Serdar Oral kalp krizine yenik düşerek hayatını kaybetti.

SERDAR ORAL KİMDİR?

Ahmet Serdar Oral 30'lu yaşlarda olup reklamcılık sektöründe faal olan bir isimdir. Kendisi Ferco Holding ortaklarından birisi olarak tanınmaktadır. Popüler yaşamda az yer aldığından internet ortamında kendisi hakkında detaylı bilgi bulunmamaktadır.