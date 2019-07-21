21 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fenerbahçe'de transfer biraz durgunluk dönemine girdi. Bugüne kadar transfer duyum ve haberleri doğru çıkan gazeteci kardeşlerimin, muhabir dostlarımın paylaşımları-istihbaratları yavaş yavaş 'kafa karışıklığı' havasına girildiği şüphesini uyandırıyor.
Örneğin Bursa ile yapılan maçtan sonra hem Umut Meraş hem de Ertuğrul Ersoy isimleri için transfer girişimleri olduğu yayıldı.
"Kolarov'a bonservis vermesek mi" diye düşünen bir yönetim, Umut Meraş'a 1.2 milyon Euro bonservis ödeyecek mi gerçekten? Sadece geçen yıl Bursa'nın evinde G.Saray'a 3-2 kaybettiği müsabakayı izleyen ve kendisinden 6 yaş büyük Feghouli karşısında fiziken eriyen Umut'u seyreden bir ekip; bu oyuncuya talip olmaz. Mesele "Hasan Ali'yi yedeklemek ise Cebrail'e güvenilir. Ertuğrul Ersoy; Sadık ve Serdar'ın yapamayacağı neyi yapacaktır? Oysa Kolarov hem stoper hem sol bek oynar. Size yılda 2-3 frikik golü kazandırır. Sadece Kolarov da değil. Bir de sağ stoper lazım ki bugüne kadar yazılan isimler Kjaer-Cahill-Mert Çetin'in üçü de iyi transfer olur. Yeter ki "Skrtel olsun bari"ye dönülmesin.
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Gelelim 6 numaraya. En baştan Mahmut isteniyordu. Başakşehir satmadı. Fejsa ile anlaşılmıştı. Gayet iyi bir oyuncu. Comolli geldiğinden bu yana en doğru hamlesini yapıp Luiz Gustavo'yu önerdi. Olmadı gibi duruyor. M'Villa veya benzeri bir isim transfer edilirse 6 numaranın asli ismi olabilir. Yeter ki "Mensah ile idare edelim"; "Kimse olmazsa Badou Ndiaye'yi alırız" denmesin.
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Her iki kanat oyuncusu Garry ve Moses'in ikisi de bildiğimiz winger. Birbirlerinin alternatifleri olurlar. Skoru 1-0 yaptıktan sonra faydaları daha fazla olacak tipte oyuncular. Oysa F.Bahçe gibi takımlarda kanat forvetlerine de ihtiyaç var. Bu anlamda Deniz Türüç anlaşılan bir isimse kadroya katılabilir.
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Sonuçta, 2 stoper, bir de 6 numara öncelikli olmakla birlikte bir de santrafor kesin lazım. Santrafor için Ağustos'ta fırsat transferlerini beklemeyi anlayabilirim. Ama F.Bahçe'nin Audi Cup'a 2 yeni stoperi ve 6 numarası ile katılması gerektiğini düşünüyorum.
Santrafor takviyesi transferin son 15 günü yapılsa da olur. Ancak bana kalırsa birinci sınıf kaleci şart. Volkan Demirel konusunda ise Ersun Yanal'la değil, Comolli ile aynı fikirdeyim. F.Bahçe'nin şu an 2 kalecisi var Altay ve Harun. Harun çalışkan ve iyi bir kaleci ama maalesef büyük takım kalecisi değil. Eğer Altay, bu yaşında bu baskıyı kaldırabilecekse zaten Rüştü gibi olur. Yoksa Olsen-Livakovic hedeflerine yeniden odaklanılabilir.
Fenerbahçe son yıllarda hep "Amaan şu da olmayıversin"; "A oyuncusu olmadı ama B oyuncusu idare eder" zihniyetinden, devşirme oyunculardan kaybetti. Yeni sezona eski hatalarla girmemek gerek.
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