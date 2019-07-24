Eljif Elmas Napoli'ye satıldı, derdi başkalarına düştü.

• Eljif Elmas 18 milyon Euro eder miymiş?

• Ali Koç bir işler çevirdi kesin?

Geyikleri sosyal medyada dönüyor.

Sosyal medya geyikleri bu köşenin konusu olmuyor genelde..

Ancak görüyorum ki gazeteci-yorumcu dostlar da bu bu furyaya kapılmış..

Eljif'in 18 olduğu yerde Yusuf-Abdülkadir 40; Dorukhan 30 edermiş.

Evet etsin.. Evet satın, elinizi tutan mı var kardeşim.

Dünyanın en sonuçsuz tartışması; bir malın değerinin "neden bu kadar?" sorusu ile değerlendirilmesidir. Bir sonuca ulaşılamaz çünkü.

Bir resim neden 10 milyon dolardır mesela? Ya da 19 yaşındaki bir futbolcu 126 milyon Euro olabilir mi? Sonuçsuz tartışmalardır.

Lahmacuna 250 lira verilir mi? Popüler tartışma.. Evet verilir, bir lahmacuna 250 veremeyeceklerin; yahut vermek istemeyenlerle aynı ortamda bulunmak istemeyenleri bir araya getiren bir yer arayışında olanlar için makul bir fiyattır.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi en pahalı bilet fiyatı 950 liraydı. Eder mi?

Bu tartışmalar bir yere varmaz.

"Eljif 16 milyon Euro eder" demiş Napoli ve konu kapanmış.. Tartışmak mantıksız..

Gelelim Yusuf-Abdülkadir ve Dorukhan'a.. "Piyasa, zaten Yusuf'a 15-18 arası bir fiyat belirledi. 40 milyon Euro demedi. Abdülkadir için resmi bir piyasa bedeli ortada yok. Dorukhan için şimdilik duyduğumuz 9 milyon Euro.. Piyasanın belirlediği değerler bu.

Bu bedeller işinize gelmiyorsa satmazsınız. Geliyorsa satar konuyu kapatırsınız. Kimse de size "hain" ; "Bu paraya satılır mı" diye eleştiri yapamaz.

Piyasa o an o isim için o bedeli vermiştir; siz de o an için o bedele ihtiyaç duymuşsunuzdur. Bu değerlendirmeler böyle yapılır.

Yani sevgili dostlar, "Eljif bu kadar etmemesine rağmen bu paraya satılmışsa bu yönetim başarısıdır." Sizin de yönetiminiz başarılı olsun onlar da satsın.. Ellerini tutan mı var?

Hele hele "Ali Koç kesin bir işler çevirdi" önermesine bayılıyorum.

E ne güzel işte, bir işler çevirmiş ve aslında 5 para etmez oyuncuyu!! 16 milyon Euro'ya satmış!! Bu aklınca eleştiri yapanlar, aslında Koç'a gizli övgüde bulunuyor. E ne güzel işte madem öyle, madem 5 para etmez adam, "ilişkiler ile" 16'ya satılabiliyor; sizlerin başkanı da yapsın "bir şeyler.." Bunlar ekonomi bilmeyen, iş dünyasıyla uzaktan yakından alakası olmayan insanların safsatasıdır. Velhasıl gazeteci yorumcu dostlar; bu anlamsız-ekonomi bilimi ile uzak yakın alakası olmayan ve sonuca ulaşamayan tartışmalardan kendinizi sıyırın. Eljif 16 etmiş, iş bitmiş. Diğer satılacak isimlere bakalım.