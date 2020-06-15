Her şeyden evvel Fernando Muslera'ya çok ama çok üzüldüm. Çok şanssız bir pozisyonda ayağında iki kemik kırıldı. Kendisine acil şifalar diliyorum ve "Mejorete pronto Nando" diyorum.

Ligin en kaliteli ve etkili oyuncusunu kaybetmenin üzüntüsünü tüm futbolseverleri üzmüştür diye düşünüyorum.

Ofsayt olduğu bariz bir pozisyonda ayağı kırıldı. Bu kuralın (Ofsayt da olsa pozisyon devam etsin) saçmalığı artık değişmeli.

İkinci geçmiş olsun dileğimiz ise Florin Andone'ye. Bu sene G.Saray forması ile çapraz bağlarının kopmasına neden olan bir sakatlık yaşayan Andone, yine aynı dizinden şanssız bir sakatlık yaşadı. Aynı diz olduğu için çapraz kopmasa bile ciddi bir esneme olmuştur.

Geçen yıl da Rize'de Emre Akbaba'nın ayağı kırılmış; Rize öne geçmiş ama G.Saray çok tartışmalı kararların verildiği maçta 90 + 7'de bulduğu golle şampiyonluğa tutunmuştu.

Dün de Rize maçında 2 ismini kaybeden G.Saray, bana göre yanlış bir penaltıyla geriye düştü. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı görmüş olsa dahi VAR hakemi Koray Gençerler'in Uğurlu'yu ikaz etmesi gerekirdi. Saracchi'nin bir müdahalesi var ama o kısmi temas ile penaltı olmaz bana göre. Bence hatalı karardı.

Yani G.Saray hem maalesef saçma bir kural dolayısıyla ofsayttan devam eden bir pozisyonda Muslera'yı kaybetti hem de yanlış bir penaltı ile geri düştü.

Buna karşın maçta galibiyeti daha fazla isteyen, artık sezona daha hazır başlayan, daha konsantre olan kesinlikle Rizespor'du. G.Saray'ın çok ama çok kötü olduğunu söylemeliyiz. Rize bir kaç kez ceza alanına gelebilse de hemen hepsinde bir aksiyon buldu.

G.Saray bence psikolojik olarak bozuldu ve sezon finali geldi. Marcao sakattı. Muslera eklendi. Luyindama zaten yok. Andone yokken Adem de cezalı oldu ve Donk da olmayacak haftaya. G.Saray yapısal olarak zirveden koptu mu ikinciliği falan hedefleyebilen bir kulüp değil. Trabzon ve Başakşehir de dahil kalan 7 maçı da kazansa bu G.Saray'a yetmeyebilir. Bu psikolojide yeniden ayağa kalkmaları da zor olabilir.

Haftaya Antep maçı sezonun devamı açısından da çok kritik. G.Saray'ın mental ve fizik açıdan hazır olmadığını da belirtelim.

Fizik demişken bir cümle de Oğulcan Çağlayan'a edelim. Daha oyuna yeni girmişken 80 dakika sahada kalan Saracchi'den omuz darbesi yiyerek yere düşeceksen G.Saray'da nasıl oynayacaksın? Ben onun yerinde olsam fizik çalışırım.

Çıkana kadar Diomonde'nin mükemmel oynadığı Rizespor bu 3 puanla nefes aldı.

Son sözüm de beIN Sports'a.. Muslera sakatlandı ve beIN Sports muhabirleri kalecinin nesinin olduğunu öğrenemediler. Kimsenin de aklına gelmedi herhalde. Hadi muhabir acemi diyelim. Bu spor kanalının yöneticisi falan muhabirini ya da spikerini arayıp "Arkadaşlar Muslera'nın neyi varmış öğrensenize" dahi diyemiyorsa yazık o yatırıma. Hakikaten çekileceklerse çekilsinler de bu şekilde hiç çekilmiyorlar bilsinler.