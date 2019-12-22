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Savunma 4'lüsü klasik.. En önde Babel ve Falcao ikilisi. Sağ iç-sağ kanat gibi Feghouli, sol iç-sol kanat Ömer Bayram. Böylece 'gol' istekli bir diziliş yapmış Fatih Terim..
Savunma 4'lüsü ile öndeki 4'lü (Ömer - Babel - Falcao - Feghouli) arasında ise N'Golo Kante ile Jordan Henderson olunca, 2 kişiyle savunma-hücum alanları geçişlerini sağlayabilirsiniz. Ancak Fatih Terim elinde bu iki isim gibi oyuncular olmadığının farkında değil gibiydi. EYT'li Selçuk ve Belhanda orta ikili gibi olunca orta alan hakimiyeti hem kontralarda hem de set oyununda Göztepe'deydi..
Zaten olmayan orta alana, top kaybedildiğinde yok olan Babel-Falcao ikilisi eklenince oyunun hiç bir anında G.Saray oyun üstünlüğünü alamadı. Buna karşın geriye düşülse de eşitliği sağladılar. Feghouli ile kaçırılan pozisyonda öne de geçebilirlerdi. Ancak sürekli bek-stoper arkasına kaçan Halil ile Serdar'ın yüzde yüz kaçırdıkları da vardı.
2. yarı başlarken "Terim herhalde Taylan'ı Belhanda'nın veya Selçuk'un yerine alır" dedik ama başlayan 11 devam etti. Daha da cesaretlenen Göztepe üst üste pozisyonlara girdi. Ama gol olgun ataktan değil korner dönüşü kontradan geldi. Burada Nagatomo ceza yayında, Belhanda ise savunma kısmındaydı. Nitekim o Belhanda Halil'i engelleyemedi ya da düşürmeyi akıl edemedi. Ama asıl yerleşim sorununa vurgu yapmak lazım. Mariano ve Nagatomo'nun ileride olduğu bu pozisyonda son adam Belhanda ise Nzonzi haklı; bu takım hiçbir şey çalışmıyor demektir.
Yine de Falcao ve Adem ile 2 çok net pozisyondan biri gol olabilirdi. Yine de bir şey değişmezdi. Fizik olarak kötü olan kimyası da epey bozuk olan bu takım taktik olarak da hiç bir şey çalışmamış. Fatih Terim'in devre arasında önce kendini kampa alması lazım. Çünkü baştan sona teşhisleri yanlış. G.Saray'ın gayet yeterli bir kadrosu var. Oyuncular bireysel olarak yetenekli isimler.
Ocakta 6 aydır oynamayan Linnes ve Onyekuru'nun gelmesini ve sihirli değneklerini değdirmelerini bekleyecek bir ortam yok şu an. Önce teşhisin doğru konması lazım. Doğru teşhis şudur: Fatih Terim bu sezona iyi hazırlanmamış. Ali Koç'a; stattaki Divan restorana konsantre olduğu kadar işine olmamış. Hala maçtan sonra bile laf sokma peşinde.. E bu maçta takımını 'doldurabileceği-ateşleyebileceği' bir Gökhan Çıra olayı da bulamayınca sonuç bu oldu.
Terim'in 1 yıl kötü sezon geçirmeye hakkı var mı var. Ama önce kötü bir sezon geçirdiğini, öncelikli işi dışında her şeyle ilgilendiğini ve medyasının kendisini hiç eleştirememesine karşın sanal düşmanlar yaratma taktiğinin eskisi kadar işe yaramadığını kabul etmesi gerek. Teşhisi kendi üzerinden koyamazsa tedavi de yapamaz.
Herkes Göztepe'yi tebrik edecektir. Galibiyet elbette önemli ama ben İlhan Palut olsam maçı çözen 2 isim olan Serdar ve Halil'e tepki gösterirdim. Bu kadar gol kaçırmasalar çok daha erken kopardı maç.
Haa bir de G.Saray takımının kaptanları acaba neden bu maçtan sonra "Kusur bizim" diye konuşmadılar?
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