Galatasaray yeni bir transfer politikası belirledi ve yüksek sayılabilecek bonservisler vermesine karşın düşük maaşlı genç sayılabilecek oyunculara yatırım yapıyorlar. Bu yeni plan, elbette zaman isteyen bir süreç sonunda bir takıma dönüşecek. Bu yeni plan dışında Fatih Terim daha hızlı oyunculara prim vermeye başladı. Kerem'in yanı sıra topu hızlandıran Cicaldau ve tempo ile ileri doğru oynamak isteyen Berkan ile.. Yalnız bu hızlı oynama gayreti ve yeni yapılanma elbette başka sorunlar getirtti, en barizi geriden oyun kurma problemleri. Sonra beklerle tempo yapalım derken dönüşlerde onların bölgesinin doldurulamaması gibi.

Lakin geçen yıla göre yarı yarıya kadro zaafiyetine uğramış Hatay da oyuna dair hiçbir şey yapamadı. Ribeiro da 2. yarıda alınınca sadece savundular ve bir kez Muslera'da kalan Diouf'un kafa vuruşu dışında rakip alanda hiçbir şey yapamadılar. Bu kadar negatif futbola Fatih Terim bir hata yaparak 3 oyuncu değişikliği yaptı. Hızlı Cicaldau, Kerem yerine statik Babel ve Akbaba girdi. Hatay biraz daha rahatladı ama bu değişikliklerle temposunu yitiren G.Saray, maçın genelindeki oyununun hakkını bir duran topta aldı. Oyunun hücum tarafını hiç düşünmeyen takımlar kaybetmeye mahkumlar. Hatay da bunu yaşadı. G.Saray daha kuvvetli bir oyuna kavuşabilir. Ama kalite dahli de yapmaları lazım. Fatih Hoca'nın da oyuncu değiştirirken Babel - Arda gibi statik isimleri ancak ve sadece diğer statik bir isim olan Feghouli ile değiştirmesi yerinde olur.

Hüseyin Göçek ve çizgi hakemi Mehmet Kısal eyyamcı Türk hakemliğinin en özel sekanslarını sergilediler.

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