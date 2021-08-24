Galatasaray yeni bir transfer politikası belirledi ve yüksek sayılabilecek bonservisler vermesine karşın düşük maaşlı genç sayılabilecek oyunculara yatırım yapıyorlar. Bu yeni plan, elbette zaman isteyen bir süreç sonunda bir takıma dönüşecek. Bu yeni plan dışında Fatih Terim daha hızlı oyunculara prim vermeye başladı. Kerem'in yanı sıra topu hızlandıran Cicaldau ve tempo ile ileri doğru oynamak isteyen Berkan ile.. Yalnız bu hızlı oynama gayreti ve yeni yapılanma elbette başka sorunlar getirtti, en barizi geriden oyun kurma problemleri. Sonra beklerle tempo yapalım derken dönüşlerde onların bölgesinin doldurulamaması gibi.
Lakin geçen yıla göre yarı yarıya kadro zaafiyetine uğramış Hatay da oyuna dair hiçbir şey yapamadı. Ribeiro da 2. yarıda alınınca sadece savundular ve bir kez Muslera'da kalan Diouf'un kafa vuruşu dışında rakip alanda hiçbir şey yapamadılar. Bu kadar negatif futbola Fatih Terim bir hata yaparak 3 oyuncu değişikliği yaptı. Hızlı Cicaldau, Kerem yerine statik Babel ve Akbaba girdi. Hatay biraz daha rahatladı ama bu değişikliklerle temposunu yitiren G.Saray, maçın genelindeki oyununun hakkını bir duran topta aldı. Oyunun hücum tarafını hiç düşünmeyen takımlar kaybetmeye mahkumlar. Hatay da bunu yaşadı. G.Saray daha kuvvetli bir oyuna kavuşabilir. Ama kalite dahli de yapmaları lazım. Fatih Hoca'nın da oyuncu değiştirirken Babel - Arda gibi statik isimleri ancak ve sadece diğer statik bir isim olan Feghouli ile değiştirmesi yerinde olur.
Hüseyin Göçek ve çizgi hakemi Mehmet Kısal eyyamcı Türk hakemliğinin en özel sekanslarını sergilediler.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!