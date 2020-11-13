İstanbul'dan Üsküp'e giderken durdular, Üsküp'de Makedonya ile oynadıktan sonra uçağa binip Slovenya'ya geçeceklerdi. Havalimanı'nda da durdular. Uluslararası havalimanı olduğundan başlarına gelecekleri biliyorlardı.

Uçağa bindiler, 1A'da oturan Fatih Terim ile hemen arkasındaki 3 sıraya yayılan Terim'in ekibinin yanlarından geçip 12A sırasında oturan Bilal Meşe'nin yanında durdular. Arda Turan ve yanında Caner Erkin ile Burak Yılmaz.. Arda, 65 yaşında Bilal Meşe'ye küfür ve hakaretler etti. Hepsine Bilal Meşe'nin yanında oturan Evren Göz ile Vedat Danacı başta tüm gazeteciler şahit oldu.

Arda Turan küfürlerinden sonra yumruğunu kaldırıyor ve Bilal Meşe'ye vurmak üzereyken Vedat Danacı'nın kolu engel oluyor. Arda daha kısa pantalonla Florya'ya girdiğinde orada bulunan Galatasaray muhabiri gazeteci Vedat Danacı, Arda'nın yumruğunu sol kolunun içi ile engelliyor. Sonra da şok içindeki Bilal Meşe'yi korumak için "Arda burası yeri değil" diyor. O sırada Arda'nın hemen yanındaki Caner Erkin, "Yeri, yeri burası tam yeri.." diyor. Arkadaki Burak Yılmaz bir şey demiyor. Ki zaten Burak Yılmaz daha sonra Gizli Kalsın skandalı ve akabinde hastanede gelişen kurşun sıkma olayında da ortada yoktu. Ama Caner Erkin; Vedat Danacı'ya bunları söylüyor. Sonra Arda Turan, Vedat Danacı'yı aşamayınca Bilal Meşe'ye dönüp "Seni bu uçağa alanın da... Seni de..." deyip aslen Yıldırım Demirören ve Fatih Terim'e küfrediyor. Uçakta yaşanan bu olağanüstü çirkin olaydan sonra yaşadıklarımız belli. Küfürleri yiyip yutan adeta yarabbi şükür diyen Yıldırım Demirören; Bilal Meşe'den ricacı oluyor ve Meşe, Arda'dan davacı olmuyor. Türk halkı milli takımdan soğuyor.

Yaklaşık 1 yıl sonra Terim'i gönderen Demirören, Lucescu ile anlaşıyor ve aslen Lucescu'dan "Şu jenerasyonu değiştirelim" isteğinde bulunuyor. Arda Turan-Caner Erkin ve Gökhan Gönül (Kavgada yok ama 'adam tayfa' üyesi diye) milli takımdan kesiliyor. Zeki Çelik'leri Merih Demiral'ları Çağlar Söyüncü'leri tanıyoruz. Sonra o sevimli hale gelen takımımız Şenol Güneş ile yarışmacı hale de geliyor. Şenol Güneş ile EURO 2020 turnuvasına katılma hakkı kazandı. Bugün herkesin; neredeyse tüm yorumcuların hatta yayıncı kuruluş TRT spikerinin çok doğru tespiti ile "Son yıllarda törpülenen milli takım sevgisini yeniden yeşerten ekibimiz" sıfatı kullanıma girdi. O karanlık dönemin 'Adam Tayfa'sının en arka planda kalır gibi görüneni; Bilal Meşe saldırısında arkada sessiz bekleyeni olan Burak, milli takımdan neredeyse hiç kesilmedi. Ama saldırının faili Arda Turan'ın yanında koruması gibi duran ve "Burası tam yeri" diyen Caner Erkin 3 yıl sonra yeniden seçildi. Bu oyuncuları neden milli takımdan kesmiştik; şimdi ne değişti de geri geldiler.. Şenol Güneş bana göre hayatının en yanlış kararlarından birini verdi ve "temizlik dönemi"ne ihanet etti. Anladığım o ki Arda Turan da yakında seçilir. İşte o zaman Güneş'in devri tamamen bitmiş olur; milli takım yeniden 'Adam Tayfa'dan oluşur ve yine tüm halkın takımı olma özelliğini yitirir. Bana da ağa ile maraba hikayesini bir kez daha anlatmak düşer..

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"Peki ne olsun? Arda Turan yaptığı bir hata nedeniyle ömür boyu ceza mı çeksin?" diyeceklere de sadece şunu söyleyeyim:

Elbette hatasız kul olmaz. Ama Fatih Terim'in elini öpüp yanlış yaptığını kabul edip af dilemeyi bilen Arda Turan ve Caner Erkin; Bilal Meşe'den 3 yıldır dilemedikleri özrü dilesinler. Bu konu da ancak böyle kapanır.