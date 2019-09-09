Dün ben de bir çok spor sever gibi Filenin Sultanları'nın final maçını izledim. O esnada Fenerbahçe de Bursa'da hazırlık maçı oynuyordu.

Maçı izlemedim. Kadrolara baktım o kadar.

Fenerbahçe maçı kaybetmiş.

Ama o da ne!! Fenerbahçe oynayacağı her maçı kazanmak zorunda olan bir makine ya; mail kutum, mesaj kutum, olumsuz mesajlarla doldu taştı.

Ersun Yanal'la olmayacağını söyleyenler mi ararsın, Ali Koç'tan ümidini çoktaaaan kesmiş olanlar mı; futbolculara sallayanlar zaten sürüyle de 45 dakika oynamış Gustavo'ya dahi "hayal kırıklığı" diyen var.

Fenerbahçe taraftarını anlıyorum. Üst üste kötü dönemler geçirildi. Hele geçen sene felaketti.

Ancak bu kadar negatif enerji, daha maç başlamadan kadro üzerinden olumsuz eleştiriler hem mantıksız hem faydasız hem de gereksiz.

Fenerbahçe takımı yeni kurulmuş bir takım. Bu takım, 5-6 hafta sonra çok daha iyi olur. O zamana kadar ihtiyacı olan şey skorların yardımcı olması.

Bu dönemde hiç ihtiyacı olmayan tek şey ise "negatif enerji." Fenerbahçe twitter taraftarının bu tepkiselliğinden, negatif düşüncesinden acilen uzaklaşması, hiç etkilenmemesi gerek.

Sosyal medyadaki bu 'gaz', emin olun ileride gerçek hayata da yansır. O nedenle pozitif olmak şu dönemde Fenerbahçeli için bir taraftarlık görevidir de.. 5-6 hafta sonra daha da oturacak olan bu takım hiç maç kaybetmeyecek değil. Hiç kötü oynamayacak da değil. Ama hedefi sonuna kadar zorlayacaktır. Bu sürede pozitif düşüncenin gücüne inanmak ve takıma güvenmek gerek.