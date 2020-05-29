EuroLeague iptal oldu. Olması da bekleniyordu. Oyuncuların çoğu istemiyordu oynamayı. EuroLeague, 11 tane kurucu üyenin yüzde 75'ine sahip olduğu bir şirket. Bu şirketin 11 üyesi şunlar;

• Real Madrid

• Barcelona

• Baskonia

• Olympiakos

• Panatinaikos

• Zalgiris

• CSKA Moskova

• Maccabi Tel Aviv

• Fenerbahçe

• Anadolu Efes

• Milano

Bu 11 takım içinde 6 büyükler ise Efes - F.Bahçe - Real Madrid - Olympiakos ve Maccabi ve Barcelona.. Bu takımların yarısı 'oynayalım' deseler de yarısı 'oynamayalım' demiş. Jordi Bertomeu (EuroLeague Başkanı) diğer takımların da görüşüne başvurup oyuncuların çoğunun oynamama düşüncesine saygı gösterip iptal kararını duyurmuş.

Ama EuroLeague'i bekleyen asıl tehlike sponsor küçülmesi. Final Four'a çıkan bir takıma maksimum 3 - 3.5 milyon Euro kazandıran bir şirket olan EuroLeague'in en büyük girdisi THY tarafından verilen 15 milyon Euro'luk isim sponsorluğu. Tüm dünyada Kovid-19 salgınından en ağır etkilenen sektörlerden biri olan havacılık sektörünün devlerinden olan THY artık bu büyüklükte bütçe ayırır mı? Bilemiyoruz. Bence ayırmazlar.

Futbol statlarına seyirci alınmazken kapalı alan olan salonlara seyirci alınır mı meçhul. Bu şartlar altında EuroLeague kasasındaki girdi azalacakken; tribün girdisi azalacakken basketbol takımlarının küçülmesi kaçınılmaz.

Fenerbahçe de küçülecek. Nitekim Metin Sipahioğlu kadın basketbol takımında yüzde 35 küçülme olacağını deklare etti. Ben erkek basketbolda da bu oranda bir küçülme bekliyorum. Hatta belki yüzde 40. Bu şartlar altında Obradovic kalır mı? Başka takımlar da küçüleceğinden kalması daha mantıklı diye düşünüyordum. İstihbaratım da aynı yönde. Obradovic'in F.Bahçe ile devam etme ihtimalinin yüksek olduğunu öğrendim.



Küçülen bütçeler her spor dalında teknik adam becerisini ön plana çıkaracak. Son 2 yıldır bana göre gerileyen bir performans çizen Obradovic'in küçülme döneminde teknik adamlık becerilerini ne ölçüde yansıtacağını göreceğiz.