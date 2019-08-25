Başakşehir çok iyi takım. Geçen sene bence çok çarpıcı bir sezon geçirmeyen Azubuike, mükemmel bir tek ön libero örneği sergilediği bu takım, Arda-Mossoro-Elia (Kerim) ve Visca'dan oluşan ön 4'lüsü ile topu aldılar mı kaptırmayan bir takım. Rakipleri çok yoran bir ekip. Üstelik hem pas ile hem de Kerim ve Visca ile driplingle rakibi sürekli geri koşturuyorlar. Bu kadar zor takıma karşı sürekli bir baskı kurmak çok zor. Üstelik savunma hattınızın 4 oyuncusunun 3'ü devşirme iken

Başakşehir'e karşı oyun üstünlüğünü almanız mümkün değil. Nitekim ortada bir oyun geçerken Vedat'ın direkten dönen topu maçın kırılma anlarından biriydi. Deniz Türüç'ün direkten seken topundan 15 saniye sonra Crivelli'nin attığı şahane golle işler daha da zora girdi.

İkinci yarıda Fenerbahçe'yi kendi alanlarında kabul ettiler ve kontra aradılar. Visca ile iki iyi pozisyon buldular. Birini direk tuttu, diğerinde Altay yenilen goldeki hatasının aksine skoru 1-0'da tuttu.

Fenerbahçe, Max Kruse - Deniz Türüç'ün kötü oyunları ile hücumda üretkenliğe geçemedi. Ferdi ve Zajc da oyuna katkı sağlayamadı. Maç duran toptan skor alınabilecek pozisyona dönmüşken 1 yıldır top oynamayan Tolga Ciğerci'nin mükemmel pasına Vedat Muric'in müthiş vuruşu beraberliği getirdi. Vedat'ı Fenerbahçe'ye kazandıran kimlerse hepsine tek tek teşekkür etmek lazım. Bu senenin en önemli transferi. Üstelik Max'ın da çok kötü gününde olmasına rağmen.

Bu şartlar altında 1-1'e de eyvallah denirdi. Ancak işte bu sene geçen sene hiç olmayan dinamikler devrede. O da takım ve oyuncuların sahaya karakter koyması.

Ozan sağ bekte kendini parçalıyorsa, Tolga Ciğerci 1 yıl aradan sonra oynayıp müthiş bir asist yapıyorsa, Ferdi Kadıoğlu en kritik anda sorumluluk alıp arka direkte Dirar'ı görüyorsa; Dirar sol bek oynamasına ve Visca karşısında çok zorlanmasına rağmen 90+2'de arka direkte gol atmaya gidiyorsa, Zajc bile sorumluluk alıp driplingle top taşıyıp Ferdi'ye asist pası yapıyorsa en önemlisi takım "Beraberlik iyidir"e tav olmayıp galibiyet kovalanıyorsa bu sene en büyük farklılık işte o 'sorumluluk karakteri'dir. Bu sorumluluk karakteri takımı hedefe taşır.

Şimdi artık Laxalt gibi salt sol kanat oyuncusu yerine Rojo ya da Kolarov gibi bir sol bek ve sol stoper oynayacak bir oyuncu ile Emre'ye hem yardımcı hem alternatif olacak Gustavo'nun bitirilmesi lazım.

Trabzon maçına bu kadar devşirme oyuncu ile çıkmak zorunda kalmasın artık bu takım. Son 3-4 günde de alternatif bir forvet alınmalı.

Bu arada Zanka'yı da beğendiğimi söylemeliyim.

Bu çok kritik galibiyet camiaya ekstra moral de kattı. Yönetim artık 3-4 gün içinde 2 transferi bitirmeli.