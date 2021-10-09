70'den sonra sahadaki Türk Milli Takımı'na bakalım:



Gol atamaz, skor üretemez sağ bek, 2 stoper, önlerinde 2 kesici ön stoper (Berkan-Taylan); önlerinde koşuşturan Hakan, sağ önde fiziken tükenmiş Kerem, sol önde Milli Takım'da 2 golü olan Yusuf.. Santrfor Burak dışında gol ümidi verebilecek kimse yok. Sol beki zaten saymıyorum çünkü top şişirmekten başka hiç bir şey yapamıyor. Bu takım değil Norveç'i Türkiye liginde Göztepe'yi-Rize'yi bile yenemez. Çünkü maç kazanmanız için gol atmanız lazım. Onun için de önce BİR OYUNUNUZ olmalı ki o bizde yok, sonra da YETENEKLİ ÜRETKEN oyuncularınız.. Ön liberolarla dolu takımla gol atamazsınız.

Başlangıç 11'ini belli ki Hamit Altıntop yaptı. Her takıma mavi boncuk dağıttı. Yabancı kısıtlaması olmasa Trabzon'da Siopis'i kesemeyecek "Hep yana pas" Berat ile Trabzon'a mavi boncuk. "Kalecide Uğurcan'ı tercih ettim ama bak Serdar Aziz'i oynatıyorum" mavi boncuğu Fener'e. Çok yakında yerini Barış Alper'e kaptıracak olan Kerem ile bir mavi boncuk da Galatasaray'a.

E hoca zaten eski Beşiktaşlı, yetmez son 10 dakikada defansif forvet Kenan da sahaya.. Bu kadar eyyam ile kurulan 11'de iki tane formda futbolcumuz vardı. Cengiz ve Merih. Zaten onlar iyi oynadı. Maçta Türkiye adına güzel olan ne varsa Cengiz ile başladı. Allah'ın nimeti ile çok erken dakikada gol bulduk ve öne geçtik. 10. dakikadan itibaren bitene kadar tüm maç boyu oyun üstünlüğü Norveç'teydi. Hamit Altıntop'un mavi boncuklu kadrosu oyuna hükmedemedi. Edemezdi de..

Modern futbolda orta saha merkezi en önemli alan. Berat, bayramdan bayrama rakip alana geçer, yıldan yıla ön tarafa pas atar. Ozan Tufan, topla dripling yapabilir. Yüzde 50 ilerler yüzde 50 kaybeder. Ama pasla çıkartamaz takımını. Sürekli kenarlara yayılmak isteyen ve hızlı çıkmak isteyen bir takımsak o oranda tekniğe sahip 2 sağlam pasör ismi orta ikiliye koymalıydık. Misal biri Yusuf olabilirdi.. Orta merkezden top çıkartamayınca iş kenarlara kaldı. Oyun kurma, pas oyununa katılma işlerinde hiç olmayan Kerem ile Zeki kanatları bir eksiltti zaten.

Ne varsa Cengiz'de vardı; Altıntop'un eyyam kadro kurulumuna değişiklikleri ile tüy diken Kuntz devreye girdi. Cengiz'i ve göbekten rakip ceza alanına girebilecek tek orta saha oyuncumuz olan Ozan'ı aldı kenara. Ondan sonra Erol Bulut'un Fenerbahçe'si gibi bir takım vardı sahada: Caner sen orta yap Burak sen de kafa vur... Dönenleri toplayalım yeniden Caner'e aktaralım, o da yeniden şişirsin..



E sahada Erol Bulut'laşan bir Kuntz olunca olacak da belliydi. Ön alanda sürekli yaldır yaldır koşup bir şeyler yapmak isteyen; çaresizce kendini yere atıp faul bekleyen forvetler ile "Aman gol yemeyelim" diye kale önünde bekleyen savunmacılar.. Orta alanda kocaaaamaaaan bir boşluk. Elyounousi'nin son saniyedeki kafa şutunun gol olmaması Kuntz'un şansıydı. Oyunumuz yoktu, planımız berbattı, değişikliklerimiz ümit kırıcıydı. Maçın 1-1 bitmesi şansımızdı.



Şimdi, Norveç kalan üç maçın ikisini kazanır. Son hafta Hollanda'ya gidecekler. Biz kalan 3 maçımızı kazanıp o son maçta Hollanda'nın Norveç'i yenmesini bekleyeceğiz. Hollanda yener mi, yenebilir. Peki biz Letonya ve Karadağ'ı deplasmanda geçebilir miyiz? Orası için sadece Kuntz'un şansı yetmez. Plan ve düzen lazım. Ha bir de 3. sınıf mavi boncuk dağıtma kadrosu yerine işlevsel kadro..