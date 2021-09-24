Beşiktaş'ın Altay'a karşı mağlubiyeti bu yazının asli öznesi değil. Bu kadar eksikle, Altay gibi enteresan hücumcuları olan bir takıma karşı, üstelik 1-0 da öne geçmişken ciddi bir bireysel hata sonucu beraberliğe gelindikten sonrası zordu.
• N'Koudou
• Batshuayi
• Ghezzal
• Wellinton
Bunlar neden sakat?
Vida darbeye bağlı deniyor, Necip eski sakatlık deniyor. Peki bu maçta Pjanic ve Oğuzhan neden sakatlanıyor? Bu kadar sakatlık olmaz. Olamaz.
A- Ümraniye'de zemin problemi öyle büyük ki herkesin adalesi atıyor.
B- Stefano Marrone, Sergen Yalçın'ın "Şampiyonlar Ligi'nde 120 KM koşmalıyız" önermesine oyuncu yetiştirmek için sürantrene etti oyuncuları.
C- Sergen Yalçın'ın ve Marrone'nin idman bilgileri yok.
D- Bu oyuncuların hepsi, tamamı kötü yaşıyor.
Bunlardan başka bir ihtimal yok. Ama bu işi 'şanssızlıkla' - 'kısmetsizlikle' falan açıklayamayız. Sergen Yalçın ve ekibinin muhakkak bu konuyla ilgili tatmin edici ciddi açıklamalar yapmaları lazım.
"Dortmund maçında çok koştuk ondan böyle olduk" açıklaması gibi inandırıcı olmayan şeyler değil ama ciddi bir sorunu ortaya dökecek açıklamalar şart. Buna dünyanın her yerine 'kaynakların etkin kullanımına aykırı yönetim' biçimi denir. Bunun da önce tespiti sonra teşhisi sonra da hesabı olmalıdır.
Bu kadar eksikle Amsterdam Arena'da Ajax maçı nasıl oynanacak? Maça başlayan 11'den kaç kişi daha sakatlanacak? Allah korusun Ajax maçı felaketle sonuçlanabilir. Ligdeki kayıplar telafi edilir. Avrupa'da da "Bu maçta çok eksiktik" denir geçilir. Ancak bu kadar sakatlık, ağır bir Ümraniye problemine işaret ediyor. Asıl sorun budur.
☆☆
Mustafa Denizli Hocam neredeyse küçük çaplı mucize gerçekleştiriyor. Geneli 2. lig kapasitesindeki oyuncular ve ucuz - isimsiz yabancılarla bir oyun bulmuş ve ligin zirvesine kurulmayı bilmiş. Hem onu hem oyuncularını kutlarım.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!