Beşiktaş'ın Altay'a karşı mağlubiyeti bu yazının asli öznesi değil. Bu kadar eksikle, Altay gibi enteresan hücumcuları olan bir takıma karşı, üstelik 1-0 da öne geçmişken ciddi bir bireysel hata sonucu beraberliğe gelindikten sonrası zordu.

• N'Koudou

• Batshuayi

• Ghezzal

• Wellinton

Bunlar neden sakat?

Vida darbeye bağlı deniyor, Necip eski sakatlık deniyor. Peki bu maçta Pjanic ve Oğuzhan neden sakatlanıyor? Bu kadar sakatlık olmaz. Olamaz.

A- Ümraniye'de zemin problemi öyle büyük ki herkesin adalesi atıyor.

B- Stefano Marrone, Sergen Yalçın'ın "Şampiyonlar Ligi'nde 120 KM koşmalıyız" önermesine oyuncu yetiştirmek için sürantrene etti oyuncuları.

C- Sergen Yalçın'ın ve Marrone'nin idman bilgileri yok.

D- Bu oyuncuların hepsi, tamamı kötü yaşıyor.

Bunlardan başka bir ihtimal yok. Ama bu işi 'şanssızlıkla' - 'kısmetsizlikle' falan açıklayamayız. Sergen Yalçın ve ekibinin muhakkak bu konuyla ilgili tatmin edici ciddi açıklamalar yapmaları lazım.

"Dortmund maçında çok koştuk ondan böyle olduk" açıklaması gibi inandırıcı olmayan şeyler değil ama ciddi bir sorunu ortaya dökecek açıklamalar şart. Buna dünyanın her yerine 'kaynakların etkin kullanımına aykırı yönetim' biçimi denir. Bunun da önce tespiti sonra teşhisi sonra da hesabı olmalıdır.

Bu kadar eksikle Amsterdam Arena'da Ajax maçı nasıl oynanacak? Maça başlayan 11'den kaç kişi daha sakatlanacak? Allah korusun Ajax maçı felaketle sonuçlanabilir. Ligdeki kayıplar telafi edilir. Avrupa'da da "Bu maçta çok eksiktik" denir geçilir. Ancak bu kadar sakatlık, ağır bir Ümraniye problemine işaret ediyor. Asıl sorun budur.

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Mustafa Denizli Hocam neredeyse küçük çaplı mucize gerçekleştiriyor. Geneli 2. lig kapasitesindeki oyuncular ve ucuz - isimsiz yabancılarla bir oyun bulmuş ve ligin zirvesine kurulmayı bilmiş. Hem onu hem oyuncularını kutlarım.