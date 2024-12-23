Serdal Adalı'dan seçim ve scout şefi açıklaması!

Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın istifası sonrası alınan olağanüstü seçimli genel kurul için geri sayım devam ediyor.

“Sıkıntıların tamamının tesptini yaptık. Çok bölünmüş bir haldeyiz. Bu camiayı birleştirmemiz gerekiyor. Camianın gücünü arkamızda hissetmek isteriz. Şimdiki yönetimin planladığı 15 Ocak'taki ödemeler başlıyor. Camiada bu paraların konuşulması, kayyum kelimesi Beşiktaş'la anılabilir mi? Mayıs'a kadarki ödemelerin hepsinin ödenmesini planladık. Önümüzdeki 3.5 senede Beşiktaş'ın kasasına girecek 1 lira yok. Paraların hepsi kırdırılmış, kullanılmış. Yeni sponsorluklar ve gelirler yaratmak durumundayız."

“Bir projeksiyonumuz var. Altı ayda transferlerle takımın gençleşmesi, önümüzdeki yaz hangi bölgelere transfer yapılacağı... Bunların çoğu da yurt dışında oynayan Türk futbolcular olacak. Devamında da 70-75'e yakın yaşları 18-23 yaş arası değişen futbolcu listemiz var."

Adalı, önceki gün görüşüldüğünü açıkladığı Scouting departmanı şefi ile ilgili ise şunları söyledi:

“Bugün gelmesini erteleyebiliriz. Dün görüştük, beraberinde bizle çalışabilir diye düşündüğümüz biri var. Gelirse onla gelecek. Teknik direktör adayı değil. Almanya'da bir kulübün scouting şefi. Alman ve Türk değil. 34 yaşındaki futbolcuya 30 milyon euro vermek yerine, o parayı umut vadeden Beşiktaş'a yakışan çocukları getireceğiz."