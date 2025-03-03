Serdal Adalı'dan 122. yıl mesajı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, kulübün kuruluşunun 122. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Serdal Adalı, kulübün internet sitesinde yayımlanan mesajında, Beşiktaş'ın Türk sporunun sarsılmaz temel taşı olduğunu belirterek, "Serencebey 51 numaralı Osman Paşa Konağı'nda 22 gencin bitmek tükenmek bilmeyen çabalarıyla doğan; Balkan Harbi, 1. Dünya Savaşı'ndaki Çanakkale Cephesi ve ilelebet payidar kalacağına inandığımız Cumhuriyet'imizin ilanına giden yolda bir milat olan Kurtuluş Savaşı'nda aziz vatanımız uğruna şehitler vermiş kulübümüz, taraftarlarımızın sonsuz sevgisi ve desteğiyle dünyanın sayılı spor kulüpleri arasındaki yerini almıştır." ifadelerini kullandı.

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Kurulduğu günden bu yana Türk sporunda hep öncü olduklarını vurgulayan Adalı, şunları kaydetti:

"Adaletin ve ahlakın timsali olduk, şerefimizle oynayıp hakkımızla kazandık. Bir semt takımı olarak doğmuş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesini emanet ettiği kulüp olma onurunu yaşamış, Türk spor tarihinin tescil edilen ilk spor kulübü olma gururuyla bugünlere gelmiş Beşiktaş'ımızı, şanlı mazimizden aldığımız güç ve ilhamla daha güzel yarınlara taşımak için azimle kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Beşiktaş Jimnastik Kulübünün başkanı olarak kulübümüzün 122. yılında, dünyadaki tüm Beşiktaşlıları en içten dileklerimle kutluyor, bu vesileyle Türkiye'nin ilk spor kulübü olan Beşiktaş Bereket Jimnastik Kulübünün kurucuları; merhum Mehmet Şamil, Hüseyin Bereket, Mehmet Ali Fetgeri, Ahmet Fetgeri, Nazım Nazif ve Hüseyin Hüsnü Beyler ile Beşiktaş'ımızın bugünlere gelmesinde emek vermiş tüm değerli Beşiktaşlıları minnetle şükranla anıyorum."