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        Haberler Magazin Seray Sever'den ilginç protesto - Magazin haberleri

        Seray Sever'den ilginç protesto

        Seray Sever, tatil beldelerindeki lahmacun fiyatlarına ilginç bir tepki gösterdi; "Bize gelin"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.04.2025 - 20:48 Güncelleme: 26.04.2025 - 21:24
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        Yüksek fiyatlara tepki gösterdi
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        Yaz ayları geliyor. Her yaz olduğu gibi tatil beldelerinde başta lahmacun olmak üzere yiyecek - içecek fiyatlarının yüksek oluşu gündeme gelecek.

        Bu konuda tartışmalar yaşanacak, ünlüler de olmak üzere sosyal medya hesaplarından yüksek hesap fişleri paylaşılarak tepki gösterilecek.

        Seray Sever'in açıklamasına göre tatil beldelerinde yüksek fiyatlarla lahmacun satışları başlamış bile... Sever, tepkisini şöyle dile getirdi; "O paraları vermek görgüsüzlük. Altın mı koyuyorlar içine? Biz kendi bahçemizde mangal yapıyoruz. Bize gelin bedava... Ben size yemek hazırlarım."

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        #seray sever
        #Lahmacun
        #BODRUM

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