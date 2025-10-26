Habertürk
        Kasımpaşa - Beşiktaş maçı CANLI YAYIN

        Kasımpaşa - Beşiktaş maçı CANLI YAYIN

        Kasımpaşa - Beşiktaş maçı canlı anlatımı HT Spor'da... Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Ligde beklediği puanları alamayan siyah-beyazlılar, bu maçı kazanarak Fenerbahçe derbisi öncesinde puan kaybı yaşamak istemiyor.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 26.10.2025 - 18:50 Güncelleme: 26.10.2025 - 19:02
        Kasımpaşa'da ilk 11'ler belli oldu!
        SAAT: 20.00

        STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadı

        HAKEM: Adnan Deniz Kayatepe

        YAYIN: beIN Sports 1

        Kasımpaşa: Andreas, Opoku, Szalai, Espinoza, Winck, Frimpong, Baldursson, Cafu, Diabate, Fall, Kubilay.

        Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Cerny, Cengiz, El Bilal, Abraham.

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşıyor.

        Ligde oynadığı 9 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, haftaya 16 puan ve averajla 6. sırada girdi.

        Süper Lig'deki 3. hafta erteleme maçında Konyaspor'u deplasmanda 2-0 yenen siyah-beyazlı futbol takımı, Fenerbahçe derbisi öncesinde puan kaybı yaşamak istemiyor.

        BEŞİKTAŞ RAKİBİ 4 MAÇTIR YENEMİYOR

        Siyah-beyazlı takım, ligde Kasımpaşa ile oynadığı son dört karşılaşmada galip gelemedi.

        Beşiktaş, 2023-2024 sezonunda lacivert-beyazlılara 3-1 ve 2-1'lik skorlarla mağlup oldu. Siyah-beyazlı ekip, geçen sezon ise sahasında 3-1 yenilirken, deplasmanda ise 1-1 berabere kaldı.

        Beşiktaş, Kasımpaşa karşısındaki son galibiyetini 2022-2023 sezonunda 5-2'lik skorla deplasmanda elde etmişti.

        İKİ TAKIM ARASINDAKİ 45. RANDEVU

        Beşiktaş ile Kasımpaşa, bu maçla Süper Lig'de 45. kez karşı karşıya geliyor.

        Ligde yapılan 44 mücadelede siyah-beyazlıların galibiyetlerde 26-9 üstünlüğü bulunuyor. Söz konusu müsabakaların 9'u ise beraberlikle sonuçlandı.

        Beşiktaş, rakip fileleri 89 kez havalandırırken, Kasımpaşa ise 53 gol kaydetti.

        Öte yandan, Beşiktaş ile Kasımpaşa, iki aşamalı oynanan 1962-1963 sezonunda hem beyaz hem de final grubunda birlikte yer aldığı için birbirleriyle toplam dört maç yaptı.

        Habertürk Anasayfa