Kasımpaşa - Beşiktaş maçı CANLI YAYIN
Kasımpaşa - Beşiktaş maçı canlı anlatımı HT Spor'da... Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Ligde beklediği puanları alamayan siyah-beyazlılar, bu maçı kazanarak Fenerbahçe derbisi öncesinde puan kaybı yaşamak istemiyor.
SAAT: 20.00
STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadı
HAKEM: Adnan Deniz Kayatepe
YAYIN: beIN Sports 1
Kasımpaşa: Andreas, Opoku, Szalai, Espinoza, Winck, Frimpong, Baldursson, Cafu, Diabate, Fall, Kubilay.
Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Cerny, Cengiz, El Bilal, Abraham.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşıyor.
Ligde oynadığı 9 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, haftaya 16 puan ve averajla 6. sırada girdi.
Süper Lig'deki 3. hafta erteleme maçında Konyaspor'u deplasmanda 2-0 yenen siyah-beyazlı futbol takımı, Fenerbahçe derbisi öncesinde puan kaybı yaşamak istemiyor.
BEŞİKTAŞ RAKİBİ 4 MAÇTIR YENEMİYOR
Siyah-beyazlı takım, ligde Kasımpaşa ile oynadığı son dört karşılaşmada galip gelemedi.
Beşiktaş, 2023-2024 sezonunda lacivert-beyazlılara 3-1 ve 2-1'lik skorlarla mağlup oldu. Siyah-beyazlı ekip, geçen sezon ise sahasında 3-1 yenilirken, deplasmanda ise 1-1 berabere kaldı.
Beşiktaş, Kasımpaşa karşısındaki son galibiyetini 2022-2023 sezonunda 5-2'lik skorla deplasmanda elde etmişti.
İKİ TAKIM ARASINDAKİ 45. RANDEVU
Beşiktaş ile Kasımpaşa, bu maçla Süper Lig'de 45. kez karşı karşıya geliyor.
Ligde yapılan 44 mücadelede siyah-beyazlıların galibiyetlerde 26-9 üstünlüğü bulunuyor. Söz konusu müsabakaların 9'u ise beraberlikle sonuçlandı.
Beşiktaş, rakip fileleri 89 kez havalandırırken, Kasımpaşa ise 53 gol kaydetti.
Öte yandan, Beşiktaş ile Kasımpaşa, iki aşamalı oynanan 1962-1963 sezonunda hem beyaz hem de final grubunda birlikte yer aldığı için birbirleriyle toplam dört maç yaptı.