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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; "Kadın", "Kocamın Ailesi" ve "Gülümse Yeter" gibi birçok projede yer alan Seray Kaya (31), önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı.

Yol kenarında bekleyen ünlü oyuncu, uzun bir süre taksi bulamadı. Kendisini görüntüleyen muhabirleri selamlamayı da ihmal etmeyen Kaya, gazetecilerle sohbet etti.

Siyahlara büründüğü görülen oyuncu, "Bu saatlerde buralarda çok zor taksi bulunuyor." diyerek, esprili bir sitemde bulundu.