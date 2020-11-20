'Olaylar ve Görüşler' Habertürk TV'de

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Objektif, dinamik, zihin açıcı ve farklı bir program... "Olaylar ve Görüşler" 21 Kasım Cumartesi günü Habertürk TV'de başlıyor!

Siyaset, ekonomi, bilim, sosyal hayata dair Türkiye ve Dünya ne konuşuyorsa hepsi 'Olaylar ve Görüşler'de!

Serap Belet ve Muharrem Sarıkaya moderatörlüğünde "Olaylar ve Görüşler" 21 Kasım Cumartesi'den itibaren her Cumartesi saat 23.00'te Habertürk TV'de!