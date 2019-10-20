Kimya mühendisliğinden müziğe yönelen Seran Bilgi, ilk albümü ‘İçinde Sen de Varsın’ın ilk konserini verdi. Bilgi, performansıyla beğeni topladı. Seran Bilgi, düzenlemelerini Cenk Erdoğan ile Nedim Ruacan’ın yaptığı şarkılarıyla iki saat süren konserinde dinleyenlerinden tam not aldı.

Seran Bilgi, mühendisliği bırakarak yöneldiği müzik kariyerinde yoluna emin adımlarla devam ediyor. Bilgi’nin bu konudaki başarısının göstergesi ilk albümü ‘İçinde Sen de Varsın’ın ilk konserinde gösterdiği performans oldu.

Seran Bilgi, bir yandan konser çalışmalarına devam ederken diğer yandan 2 şarkıya klip çekme hazırlığı içinde. O şarkılardan biri ‘Aslında Ben'. Diğeri ise Whitney Houston’a birçok hit şarkı kazandıran Frank Wildhorn'un kendisi için hazırladığı ‘Büyüyor Bir Gün İnsan’.

Bilgi, bu şarkıyı Türkçe, İngilizce ve akustik olmak üzere 3 versiyon halinde kliplendirecek.