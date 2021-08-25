Riskli enfeksiyon hastalıkları arasında sayılabilecek Sepsis hastalığı sosyal medyanın gündeminde. Yeşilçam'ın usta ismi Filiz Akın'ın yoğun bakıma alınmasına neden olan Sepsis ölümcül mü, iyileşir mi? soruları araştırılıyor. İşte sepsis hakkında merak edilenler...

SEPSİS NEDİR?

Sepsis hastalığı vücudun ağır enfeksiyon kapmasının ardından enfeksiyona neden olan bakterilerin kana karışması ile kişisinin bağışıklık sisteminin bu bakterilere karşı büyük bir savunma tepkisi göstermesi ile ortaya çıkan bir enfeksiyon hastalığıdır.

Canlı vücudunun kana karışan bakterilere karşı bir bağışıklık sistemi geliştirmesi normal ve olağan bir durum olsa da bu bağışıklık yanıtı olması gerekenden çok daha güçlü olduğunda, organ ve dokulara hasar verebilir.

SEPSİS ÖLÜMCÜL MÜ?

Oldukça önemli olan ağır sepsis vakalarında tüm vücutta iltihaplanmalar meydana gelir. Vücut "septik şok" adı verilen bir krize girebilir. Bu durumda tansiyon ciddi derecede düşer hatta ölümlere bile neden olabilir.

Birçok enfeksiyon sepsisle sonuçlanabilir. Bunun önlenebilmesi için gerekli antibiyotik tedavilerinin ve intravenöz sıvı uygulamalarının zamanında yapılması gerekir.

SEPSİS KİMLERDE GÖRÜLÜR?

Bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler, hamile kadınlar, 1 yaşın altındaki çocuklar ve 60 yaşın üzerindeki erişkinlerde sepsisin gelişebilme olasılığı diğer bireylere oranla oldukça yüksektir.

SEPSİS BELİRTİLERİ NEDİR?

Yüksek ateş

Kalp atış hızının hızlanması (dakikada 90 atışın üzerinde olması)

Solunum hızının yükselmesi

Üşüme, ürperme ve titreme

Nefes darlığı

İdrar yaparken yanma ve acı, idrarın azalması

Zihin bulanıklığı ve bilişsel fonksiyonlarda azalma

Kandaki trombosit seviyelerinde düşüklük

Kalp ritminin bozulması

Vücut ısısının düşmesi (hipotermi)

Aşırı kilo kaybı

SEPSİS İYİLEŞİR Mİ?

Sepsis hastalığında erken tanı oldukça önemlidir. Erken başlanan ve agresif sürdürülen tedavi, sepsise yakalananların hastalıktan kurtulma şansını artırır. Sepsisli bireylerin, bir hastane yoğun bakım ünitesinde yakın izleme altında tutularak tedavi edilmeleri oldukça önemlidir. Sepsis tedavisinde aşiağıdaki yollar izlenir:

Düşük tansiyonun yükseltilmesine yardımcı vazoaktif ilaçlar

Enfeksiyonu önlemeye yardımcı intravenöz yolla uygulanan antibiyotikler

Kortikosteroid ilaçlar

Kan şekerinin regüle edilmesini sağlayan insülin enjeksiyonları

Ağrı kesiciler