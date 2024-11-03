Şenol Güneş'ten kadro dışı açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Trabzonspor'un teknik direktörü Şenol Güneş, maç öncesi açıklamalarda bulundu.

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"BÜTÜN OYUNCULAR HAZIR"

Şenol Güneş yaptığı açıklamada, "Savic tam hazır değil. Sakatlığı düzeldi, yeni başladı. Maçı kaldıracak durumda değildi, bu yüzden yok. Serdar'ın sakatlığı vardı. Diğer arkadaşlarımız zaman zaman şans buldu ama onları değil başka oyuncuları değerlendiriyoruz. Bu maçın ambiyansını taşıyacak oyuncuları kullandık. Bütün oyuncular hazır. Oyunun gidişine göre bu 11'le başlayıp başka 11'le bitirebiliriz. Gayet doğaldır." ifadelerini kullandı.

Deneyimli teknik adam, "Rakibin ne oynayacağı da önemli. Kazanmak istiyoruz. Fenerbahçe de kazanmak istiyor. Herkesin 3 puana ihtiyacı var. Zaman zaman hücum zaman zaman savunmayı düşüneceğiz. Maçı kazanmak için arzu etmek gerekir ama rakibin oyuncu kalitesini de düşünmek zorundayız." dedi.