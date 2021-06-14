2020 Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında İtalya'ya 3-0 mağlup olan A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş, Galler maçında değişikliklere gidecek.

Mutlak galibiyet parolasıyla çıkacağımız kritik maçta Yusuf Yazıcı'nın yerine Cengiz Ünder'in sahada yer alması beklenirken hücumda hiç etkili olamayan Kenan Karaman'ın yerine sağ kanatta bu kez İrfan Can Kahveci olacak. İtalya maçında sol açıkta oynayan Hakan Çalhanoğlu ise asıl görev yerinde, Burak Yılmaz'ın arkasında sahne alacak. Tecrübeli hoca bir değişiklik de orta alanda yapmayı düşünüyor. Okay Yokuşlu'nun yerine Kaan Ayhan'ın ilk 11'de görev alması bekleniyor.