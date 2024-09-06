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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Şenol Güneş'ten Abdullah Avcı açıklaması - Trabzonspor Haberleri

        Şenol Güneş'ten Abdullah Avcı açıklaması

        Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Şenol Güneş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, Bordo Mavililerin bir önceki teknik direktörü Abdullah Avcı'ya ilişkin, "Geriye dönük şikayet yok" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2024 - 18:30 Güncelleme: 06.09.2024 - 18:30
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        Şenol Güneş'ten Abdullah Avcı açıklaması!
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        Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturan Şenol Güneş, basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

        "TAKIMDA SORUN VAR"

        Takımda sorunlar olduğunu söyleyen Güneş, "Takımda bir sorun olduğu doğru. Bugün de beklenen bir sonuç alınmamışsa nedenleri vardır. Biz bunları düzeltmeye çalışacağız oyun ve skor olarak. Gördüğümüz sorunları nasıl çözeceğimizi konuşacağız. Şu anda onları çözeceğiz. Geriye doğru eksik yaptı, iyi yaptı konuşmaya gerek yok." dedi.

        ABDULLAH AVCI AÇIKLAMASI

        Eski teknik direktör Abdullah Avcı ile görüştüğünü söyleyen Güneş, "Geriye dönük şikayet yok. Abdullah Hoca ile görüştüm, yeni bir ekip yaparak biz çalışacağız. İnşallah iyi bir takım oluşturup sürdürmeye çalışacağız. Trabzonspor'da bu değişim hep olacaktır ama hep Trabzonspor kalacak burada. Kulübün yaşaması ve başarılı olması önemli. İyi bir Trabzonsporlu durumdan memnun değilse ben de değilim. Çalışacağız. Takıma sahip çıksınlar." ifadelerini kullandı.

        "İNŞALLAH UZUN YILLAR KALIRIM"

        Görevde uzun yıllar kalmayı hedeflediğini söyleyen Şenol Güneş, "Göreve başladım şimdi, inşallah uzun yıllar kalırım sizin sayenizde. Tek eksiğimiz skor ve güzel oyun. Saha içinde kalacağım ben de. Pozisyon olarak burada bir görevim var, bunu iyi yapacağımın sözünü verebilirim." sözlerini sarf etti.

        "TRABZON'DAN OYUNCU ÇIKARTMALIYIZ"

        Kulüpteki güzel şeyler olduğuna değinen Güneş, "Kulüpte güzel şeyler yapılmış. Zeminler toparlayacak. Salonlar, çalışma alanları, analiz bölümler, bunlar olmazsa olmazlar. Yapanlara teşekkür ediyorum. Biz yapacaklarımızla, Trabzonspor, büyük takım ama yurt dışında daha büyük kulüp olmasına çalışacağız. Bir hayalim daha olacaksa, Trabzon'dan çıkardığımız oyuncuları, sayılarını arttırmak, bunları geliştirmek ve yarıştırmak ama aynı zamanda iyi oyuncular alıp yarışmak." ifadelerini kullandı.

        TRANSFER AÇIKLAMASI

        Son olarak transfer açıklaması yapan Güneş, "Transfer konusu daha sonra. Şu anda işimizi elimizdekilerle yürüteceğiz. Alacağımız oyuncuların bize uygun olması lazım. Kupa ve ligdeyiz. Bu haftadan sonra çok fazla sıkışık dönem olmayacaktır. Önemli olan şu 3 hafta. Burada da destek bekliyoruz." sözlerini sarf etti.

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