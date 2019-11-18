18 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki son maçında deplasmanda Andorra'yı 2-0 yenen A Milli Takım'ın teknik direktörü Güneş, karşılaşmanın ardından basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Güneş, Andorra maçıyla ilgili, "Oyuncuların bireysel üstünlüğü ve takım üstünlüğü sahada sürprize izin vermedi. Maçın tamamında oyuna hakimdik. Daha da zorlayabilirdik ama gerek yoktu." diye konuştu.
"Bu çocuklar yeni. Daha henüz işin başındayız ama memnunuz." diyen Güneş, "Gelişime açık bir kadromuz var. Görevlerini iyi yapıyorlar. Şu anda bir şikayetimiz yok." görüşünü paylaştı.
Güneş, "Avrupa Şampiyonası için kadro oluşturmakta güçlük çekeceğinizi düşünüyor musunuz?" sorusuna ise şu cevabı verdi:
"Ülkemize kutsal bir görevle hizmet etmek istedik. Avrupa Şampiyonası'nda 23 kişilik kadromuz olacak. Bu bir rekabettir. Ama şunu bilmeliler ki Avrupa Şampiyonası ile herşey bitmeyecek. Bunun ötesinde de maçlar var. Bu çocuklar 2-3 Avrupa Şampiyonası görebilirler. Bizim için önce turnuvada başarılı olmak lazım. Herşey ortada. Rekabet kaliteyi ve başarıyı getirir. Takımı büyüten her oyuncunun bizim başımızın üzerinde yeri var. Eski yeni fark etmez."
ANDORRA CEPHESİ
Andorra Milli Takım Teknik Direktörü Jesus Alvarez de " Türkiye, takım ve taraftar olarak gerçekten mükemmel bir uyum içinde. Bu birliktelik sahaya çok iyi yansıyor. Avrupa Şampiyonası'nda bu faktörün Türkiye için çok önemli olacağını düşünüyorum. Ayrıca Türkiye'nin teknik kalitesi çok yüksek oyuncuları olduğunu da unutmamak lazım." şeklinde konuştu.
MİLLİLER AYRILDI, GÜNEŞ KALDI
Öte yandan, karşılaşmanın ardından A Milli Takım kafilesi otobüsle Barselona'ya doğru yola çıktı.
Avrupa'daki takımlarda forma giyen futbolcuların kulüplerinin olduğu kentlere gitmek üzere Barselona'da kafileden ayrılacağı, diğerlerinin ise Türkiye'ye gideceği öğrenildi.
Teknik direktör Şenol Güneş ise 19 Kasım'da Andorra ile karşılaşacak Ümit Milli Takım'ın maçını izlemek için Andorra la Vella'da kaldı.
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