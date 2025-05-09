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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro Şener Şen'li ‘Zengin Mutfağı’ son kez sahnede

        Şener Şen'li ‘Zengin Mutfağı’ son kez sahnede

        Usta oyuncu Şener Şen'i yıllar sonra tekrar tiyatro sahnesine döndüren, DasDas'ın 'Zengin Mutfağı' oyunu 10 Haziran akşamı Cemil Topuzlu Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda son kez tiyatroseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.05.2025 - 11:41 Güncelleme: 09.05.2025 - 11:41
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        Şener Şen'li 'Zengin Mutfağı' son kez sahnede
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        Türkiye ve Avrupa’nın birçok şehrinde defalarca sahnelenen ve binlerce kişiyle buluşan ‘Zengin Mutfağı’ sahnelere veda etmeye hazırlanıyor. Şener Şen’i 40 yıl aradan sonra tiyatro sahnesine döndüren ve 8 yılda 400 oyunu kapalı gişe oynayarak büyük bir başarıya imza atan 'Zengin Mutfağı' 10 Haziran Salı akşamı son kez Cemil Topuzlu Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda sahnelenecek.

        Vasıf Öngören imzası taşıyan, DasDas prodüksiyonu ‘Zengin Mutfağı’ kadrosunda büyük usta Şener Şen’in yanı sıra Gizem Ergün, Onay Kaya, Uğur Arda Başkan ve Kutay Sandıkçı gibi genç kuşağın yetenekli tiyatrocularını buluşturuyor.

        Cumhuriyet tarihinde görülmüş en büyük işçi hareketi olan 15-16 Haziran 1970 olaylarının zengin bir ailenin mutfağına yansımasını konu alan oyunun yönetmenliğini Şener Şen ve Doğu Yaşar Akal üstleniyor. Oyunun biletleri mobilet.com'da satışa çıktı.

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        #dasdas
        #Şener Şen
        #Zengin Mutfağı
        #Cemil Topuzlu Harbiye Açıkhava Tiyatrosu
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