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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Türk sinemasının usta ismi Şener Şen, önceki akşam Karaköy'deki bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı. 79 yaşındaki Şen, kendisini görüntüleyen muhabirlere ayaküstü sohbet etmeyi ihmal etmedi.

"Her şey yolunda." diyen Şener Şen, "Tiyatro turnelerimiz devam ediyor. İlgi çok yoğun." diyerek, evinin yolunu tuttu.