Galatasaray transferde mutlu sona ulaştı! Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona eren ve sarı-kırmızılı kulüple prensipte anlaşan Şener Özbayraklı'nın Galatasaray'a transferi resmiyete kaldı!

Milli futbolcu sağlık kontrolünden geçerken üzerinde Galatasaray ürünüyle verdiği poz da sosyal medyaya yansıdı.

Şener Özbayraklı'nın transferinin kısa süre içerisinde resmen açıklanması bekleniyor!

HABERTÜRK, 26 MART'TA DUYURMUŞTU

Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul, Şener Özbayraklı'nın 26 Mart'ta Galatasaray'la söz kestiğini ve sezonun bitiminin ardından resmi imzayı atacağını duyurmuştu.

Şener Özbayraklı'nın Galatasaray ile 3 yıllık anlaşmaya vardığı ve milli futbolcunun 1 milyon Euro'dan düşük bir meblağı, TL cinsinden alacağı öne sürüldü.

Tecrübeli sağ bek bu sezon Fenerbahçe formasıyla Spor Toto Süper Lig'de 9 maça çıktı.