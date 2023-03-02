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İsimlerin anlamı, zaman fark etmeksizin çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, başka bir nedenden dolayı da bir ismin anlamı merak edilebilir. Bir ismin anlamı artık internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Senem isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

SENEM İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Senem ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Senem adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Senem isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

SENEM İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Senem ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Çok güzel kadın. (Arapça) Kadın ve erkeklerin karşılıklı oynadıkları bir halk oyunu.

SENEM ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Senem ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve taşıdığı anlam nedeniyle Senem adını koymak caiz değildir.

SENEM İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Senem ismini kullanan 38.168 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Senem ismini kullanan 6.685 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Senem ismini kullanan 2.481 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Senem ismini kullanan 2.753 kişi bulunmaktadır.

SENEM İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Senem adındakiler işbirliği yapmayı sever, bir işi kendi başına yapmaktansa birileriyle ortaklık kurmayı tercih eder. Ortaya çıkan sorunun kolayca çözülmesi için yollar geliştirir. Sorunları çözerken kuvvet yerine iletişim ile ikna yolunu tercih eder. Başkalarının düşüncelerini önemser, sorunlar karşısında diplomatik bir yaklaşım sergiler. Psişik yetenekleri olabilir.

Pozitif tarafları: Saygılı, nazik, arkadaş canlısı, uyumlu, işbirliğine açık, diplomatik.

Negatif tarafları: Aşırı duyarlı – egosu kolayca incinebilir, utangaç, kararsız, detaylarda kaybolan.

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Haberi Hazırlayan : Gülçin Bereket