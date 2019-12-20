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Türk-İş, Hak-İş ve DİSK konfederasyonlarından temsilciler, Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını değerlendirmek üzere Türk-İş Genel Merkezi'nde ortak basın toplantısı düzenledi. Sendikalardan yapılan ortak açıklamada, "2 bin 578 TL'den geri adım atmayacağız" denildi.

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, asgari ücretin insan onuruna yaraşır bir seviyede belirlenmesini talep ettiklerini söyledi. Irgat "Türk-İş’in 32 yıldır yaptığı araştırmalar sonucu yaşam maliyetinin daha önce 2 bin 578 lira olduğunu ifade etmiştik. 2 bin 578 liranın altında olmamak koşuluyla bu 2020 için geçerli olacağı için bunun üstünde bir rakamı değerlendirmeye alacağımızı bunun altında bir rakamı değerlendirmeye almayacağımızı ifade ediyoruz. Onun altında bir karara katılmayacağımızı ortak olarak ifade ediyoruz. Şu ana kadar bize bir rakam teklif etmedi” dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin üçüncü toplantıda Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na sunduğu asgari ücret tespitinde dikkate alınan, bir işçinin aylık gıda harcama tutarını da değerlendiren Irgat "TÜİK'in rakamı kendi hesabıyla çelişmektedir" dedi.

TÜİK 17 Aralık'ta yapılan uçüncü toplantıda hafif iş kolu için 1940, orta iş kolu için 2086, ağır iş kolu içinse 2331 TL Asgari Ücret önerdi.

Irgat vergi konusundaki hassasiyetlerini de kamuoyuyla paylaşacaklarını aktardı.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de verilecek ücreti belirlemek için üç kez toplandı. İlk toplantı 2 Aralık'ta ikincisi 10 Aralık'ta üçüncü toplantı da 17 Aralık'ta yapıldı. Üçüncü toplantıda Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri, asgari ücret tespitinde dikkate alınan, bir işçinin aylık gıda harcama tutarını Asgari Ücret Tespit Komisyonu'yla paylaştı. TÜİK hafif iş kolu için 1940, orta iş kolu için 2086, ağır iş kolu içinse 2331 TL Asgari Ücret önerdi.

2018 YILINDA 2.213 TL HESAPLAMIŞTI

TÜİK, geçen yıl bir işçinin asgari geçim tutarını "ağır" işlerde 2 bin 213 lira 40 kuruş, “orta" işlerde bin 978 lira 80 kuruş, "hafif" işlerde bin 841 lira 40 kuruş olarak hesaplamıştı. TÜİK’e göre, bir işçinin geçim maliyeti geçen yıla oranla bu yıl yüzde 5.4 artı. Geçtiğimiz yıl asgari ücret net 2020 TL olarak belirlenmişti.

TİSK DESTEKLERDE, TÜRK-İŞ 2 BİN 578 LİRADA ISRARCI

Üçüncü toplantı öncesi, komisyonun işçi ve işveren taraflarının talepleri netlik kazandı. Türk-İş, bir kişinin yaşam maliyeti olarak belirlenen 2 bin 578 liranın altındaki rakamı müzakere etmeme kararı aldı. Önceki yıllardan farklı olarak asgari ücret konusunda Hak-İş ve DİSK ile görüş alışverişinde bulunan Türk-İş, iki konfederasyonu da sürecin her aşamasında bilgilendirdi. Henüz bir rakam paylaşmayan TİSK ise TÜİK'in, salt gıda harcaması hesaplamasından yola çıkıp Komisyona bir rakam sunmasını karşı çıkarak, asgari ücret tespitinde iş gücü maliyetlerinin, rekabet gücünün, yatırımların, hedef işsizlik ve hedef enflasyonun hep birlikte dikkate alınması gerektiği görüşünde.

İşverenlere verilen asgari ücret desteğinin 2020'de 200 liraya yükseltilip tüm işletmeleri eşit kapsayacak şekilde devam etmesini isteyen TİSK, yüzde 2 olan İşsizlik Sigortası İşveren Payı'nın 2020'de alınmamasını, yüzde 5 olan SGK İşveren Desteği'nin yüzde 6'ya yükseltilmesini, bunun toplu iş sözleşmeli iş yerlerinde yüzde 7 olarak uygulanmasını talep ediyor.