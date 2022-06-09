Batman'da terör saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın öğretmen 5. ölüm yıl dönümünde de unutulmadı. İşte 2017'de hain saldırıda aramızda ayrılanŞenay Aybüke Yalçın ile ilgili bilgiler...

ŞENAY AYBÜKE YALÇIN KİMDİR?

Batman'ın Kozluk ilçesinde Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik terör saldırısında şehit olan 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın her Öğretmenler Günü'nde unutulmayarak adı yaşatılıyor.

Necmettin Erbakan Üniversitesinden (NEÜ) geçen yıl mezun olan ve Batman'daki terör saldırısında şehit düşen Yalçın'ın ismi, öğrenim gördüğü Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü'ndeki orkestra salonuna verildi.

Şehit öğretmenin kemanı da ailesi tarafından adının verildiği orkestra salonuna bağışlandı.

Aybüke öğretmenin babası Sadık Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversite yönetimine teşekkür etti.

Kızının şehit olduktan sonra isminin birçok yerde yaşatılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Yalçın, "Allah, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere yöneticilerimize güç ve kuvvet versin. Onlardan gördüğümüz ilgi bizi çok memnun etti." dedi.

Aybüke öğretmen şehit edildiği yerde anıldı

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı üyeleri, bir grup ilkokul öğrencisi ile 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Şenay Aybüke Yalçın'ın PKK'lı teröristlerce 3 yıl önce şehit edildiği yere karanfil bıraktı.

Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, Kozluk ilçesinde şehit edildiği yerde anıldı.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şube Başkanı Ömer Dündar Pekacar, beraberindeki vakıf üyeleri ve bir grup ilkokul öğrencisi ile 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Yalçın için 3 yıl önce şehit düştüğü Tepecik Mahallesi'ndeki Şehit Şenay Aybüke Yalçın Caddesi'ne karanfil bıraktı.

Pekacar, burada yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK'nın, bölge insanını her alanda geri bırakmak istediğini, çocukların eğitimi için bölgeye gelen öğretmenleri korkutmak için 30 yılı aşkın süredir gerçekleştirdiği terör saldırılarıyla bölge insanına kan kusturduğunu söyledi.

24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı olarak Şenay Aybüke Yalçın'ın şehit edildiği yere karanfil bırakarak onu bir kez daha rahmet ve minnetle andıklarını belirten Pekacar, "Şenay Aybüke Yalçın, Sıtkı Abdioğlu, Necmettin Yılmaz, Neşe Alten ve diğer bütün öğretmenlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, şehit öğretmenlerimizin şahsında bütün öğretmenlerimizin anlamlı gününü kutluyoruz." dedi.