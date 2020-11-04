KEREM BÜRSİN (SERKAN BOLAT)

“Kazanmayacağın oyuna girme, girdiğin oyunu kaybetme”

Yakışıklı, karizmatik, sert bir adam. Çok iyi eğitimli, bilgili ve acımasız bir işadamı. Babasının holdingini büyüterek başarıdan başarıya koşmuş. İş dünyasını çok iyi bir satranç ustası gibi aleyhine döndürmeyi çok iyi biliyor. Risk almayı seviyor. Aldığı her kararın arkasında duruyor ve sonuna kadar gidiyor.

İş ve başarı dışında hiçbir motivasyonu yok. Kaybetmemeye takıntılı ve o yüzden sevmekten içten içe korkuyor.

KEREM BÜRSİN KİMDİR?

4 Haziran 1987 İstanbul doğumlu olan Kerem Bursin çocukluğu boyunca İskoçya (Edinburg),Endonezya (Medan, Cakarta),Birleşik Arap Emirlikleri (Abu Dabi, Dubai),Türkiye (Ankara,İstanbul),Malezya (Kuala Lumpur),ABD (Teksas, Boston, Los Angeles) gibi ülkelerde yaşadıktan sonra 1999'da 12 yaşındayken ailesiyle birlikte ABD'ye yerleşmiştir.

Emerson College Boston’da pazarlama iletişimi bölümünde okurken okulun bazı film ve tiyatrolarında rol almıştır. Orada gördüğü ilgi kendisinin son sömetrını Los Angeles’da o oyunculuk okuyarak bitirmesine neden olmuştur. ABD genelindeki liseler arası tiyatro yarışmasında en iyi erkek oyuncu seçilmiştir.

Bursin, Kanal D'de yayınlanan "Güneşi Beklerken" adlı dizide aynı ismi paylaştığı "Kerem Sayer" ve son bölümlerde ortaya çıkan yüzü deforme ikizi "Güneş Sayer" rolleriyle tanınmıştır. Çağan Irmak filmi Unutursam Fısılda'da müzisyen Erhan'ı canlandırmıştır. Şeref Meselesi dizisinde "Yiğit Kılıç" karakterini canlandırmıştır ve aynı karakterle "Ulan İstanbul" dizisinde konuk oyuncu olmuştur.Yapımcı Roger Corman'ın ‘’Sharktopus’’ ve ‘’Palace of the Damned’’ televizyon filmlerinde, bazı bağımsız filmlerde ve kısa filmlerde rol almıştır. ‘’Bu Şehir Arkandan Gelecek’’ dizisinde ise ‘’Ali Smith’’ karakterini canlandırmıştır. 2018 yılında ‘’Can Feda’’ filminde Pilot Yüzbaşı Onur karakterine hayat vermiştir. Yine 2018 yılında Blu Tv’de ‘’Yaşayamayanlar’’ adlı dizide yer almıştır. Bursin 2019 yılında ‘’Muhteşem İkili’’ dizisiyle ekranlara gelmiştir. Dizide ‘’Mustafa Kerim Can’’ karakterini canlandırmıştır. 2020 senesinde Games Medya’nın yapımcılığını yaptığı Osman Kaya’nında yönetmenliğini üstlendiği Nilperi Şahinkaya ile oynadığı ‘’Aynen Aynen’’ adlı bir yeni nesil mini dizide rol almıştır. 2020 yılının ilk aylarında çekimleri yapılan, daha vizyona girmemis olan ‘’Eflatun’’ filminde Oflaz karakterine hayat vermiştir. Şimdilerde ise Bursin ‘’Sen Çal Kapımı’’ adlı diziyle ekranlara dönmeye hazırlanmaktadır.

9 Eylül 2013’te yayınlanan sosyal mesajlaşma uygulaması Line’ın reklam filminde rol almıştır. Güneşi Beklerken dizisindeki rol arkadaşı Hande Doğandemir’le birlikte Lipton reklamında oynamışlardır. 2017 yılında Barış Arduç ile birlikte Garanti Bankası’nın reklam filminde oynamıştır. 2019’da H&M markasının lokal marka yüzü olmuştur. H&M ile yaptıkları iş birliği çerçevesinde interaktif bir reklam filmi yayınlamışlardır. Aynı zamanda Bursin uzun yıllar Türkiye’nin en önemli denim markalarından biri olan Mavi’nin marka yüzü olmuştur.

Bursin 2014’te Ege Üniversitesi tarafından yapılan Medya Buluşması ödüllerinde Güneşi Beklerken adlı dizisiyle en iyi erkek oyuncu seçilmiştir. Ardından yine 2014’te Dilek Ödüllerinde en iyi erkek oyuncu, 2014 Altın objektif ödüllerinde en iyi umut vadeden oyuncu, 2014 Kristalfare Medya ödüllerinde en iyi erkek oyuncu, 2014 Ege Üniversitesi Ödüllerinde En İyi Erkek Oyuncu, 2014 Ayaklı Gazete 5. Yılın Yıldızları Ödüllerinde En İyi Gençlik Dizisi Erkek Oyuncu, 2014 Yılın Yıldızları Ödüllerinde Unutursam Fısılda adlı filmle En Beğenilen Erkek Sinema Oyuncusu ödüllerini almıştır. 2014’te düzenlenen GQ gecesinde GQ Türkiye Yılın Yükselen Yıldızı ödülüne layık görülmüştür. Sonrasında 2015’te İTÜ Başarı Ödüllerinde yine Unutursam Fısılda adlı filmle En Başarılı Erkek Oyuncu, 2015 GSÜ EN Ödüllerinde Şeref Meselesi adlı diziyle 2014 yılının EN İyi Dizi/Sinema Erkek Oyuncusu ödüllerini almıştır. Son olarak 2017’de Bu Şehir Arkandan Gelecek adlı dizideki performansıyla Seul Uluslararası Drama Ödüllerinde En İyi Aktör ödülüne layık görülmüştür.