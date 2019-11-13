Üçüncü sezonuyla ekranlara veda etmeye hazırlanan Sen Anlat Karadeniz'in bu akşam ekranlara gelecek 64. yeni bölümü ile ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölümünde bugüne kadar işlerin içinden sıyrılmayı başaran Genco için artık gidecek bir yer kalmamıştır ve çoktan hak ettiği sona adım adım yaklaşmaktadır Fikret, Tahir'e vasiyetini teslim ettikten sonra, geçmişte kalan son bir hesabı kapatmak üzere yola çıkar.

Tarık ve Mercan ortasında kalmaktan zevk duydukları bir ateşin içine düşerken, Ferhat ve Hazan da içlerine düşen ateşin etkisiyle birbirlerine söz verirler… Tahir ile Nefes ise kızları Masal'ı kucaklarına almanın sevincini yaşarken, Nefes kendine yepyeni bir yol çizme hazırlığındadır.

SEN ANLAT KARADENİZ 64. BÖLÜM 1. FRAGMANI

SEN ANLAT KARADENİZ 64. BÖLÜM 2. FRAGMANI