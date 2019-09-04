04 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sen Ankat Karadeniz oyuncuları kimler? sorusu, dizinin bu akşam başlayacak 2. sezonu nedeniyle araştırılıyor. Sen Anlat Karadeniz, geçmişte para karşılığı satıldığı adamın zulmünden kaçıp çocuğuyla birlikte Karadeniz'e sığınan Nefes'le, onu koruduğu için ailesinin büyük tepkisiyle karşılaşan Tahir'in imkansız aşkını anlatıyor. İşte Sen Anlat Karadeniz'in başrol oyuncuları ve yeni sezondan ayrıntılar
SEN ANLAT KARADENİZ OYUNCULARI
ULAŞ TUNA ASTEPE (Tahir Kaleli)
Ulaş Tuna Astepe 5 Mayıs 1988'de İzmit'de doğdu. Yükseköğrenimini Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünde yaptı. 2008 yılında Osmanlı Cumhuriyeti filminde kostüm asistanlığı yapan Astepe, ardından tiyatro ve televizyon projelerinde yer almaya başladı. Karadayı dizisinde Orhan, Analar ve Anneler dizisinde Mustafa, Rüya adlı dizide Alaz, Sen Anlat Karadeniz'de Tahir karakterini canlandırıyor.
İREM HELVACIOĞLU (Nefes Zorlu)
1990 yılında Almanya'da dünyaya geldi. Oyunculuk eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde yaptı. Profesyonel oyunculuğa ilk adımını Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisi ile izleyici karşısına çıkarak atmıştır. Ardından Muhteşem Yüzyıl, Kurtlar Vadisi Pusu, Güneşin Kızları dizilerinde rol aldı. 2016'da No:309 dizisinde Pelin Su karakteriyle ekranlara geldi. Sen Anlat Karadeniz isimli dizide de Nefes karakterini canlandırıyor.
SİNAN TUZCU (Mustafa Kaleli)
Sinan Tuzcu, 10 Temmuz 1977'de Gaziantep'te doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro ana sanat dalı mezunudur. Okul sonrası Londra'da Arcola Theatre bünyesinde çalıştı. Televizyonda Ihlamurlar Altında (2006) dizisi ile tanındı. Aynı yıl Engin Cezzar - Gülriz Sururi Tiyatrosunda Ayşe Opereti adlı oyunda oynadı. 9 Temmuz 2006'da evlendiği Dolunay Soysert ile bu oyunda başrolü paylaştı. Son çalışmalarını Duru Tiyatro bünyesinde, Emre Kınay yönetiminde yapmıştır. 2006 yılında BKM ve İstanbul Halk Tiyatrosu ortak yapımı olarak sahnelenen 'Sürmanşet' adlı oyunu yazmıştır. 2014 yılında yayınlanan Urfalıyam Ezelden dizisinin tasarımını senaristliğini yapmıştır. 2016 yılında Kehribar dizisinin Hikâyesini ve senaristliğini Ali Aydın'la beraber yazmıştır. Şu anda Sen anlat Karadeniz dizisinde Mustafa karakterini canlandırıyor.
ÖYKÜ GÜRMAN (Asiye Kaleli)
Öykü Gürman, 4 Ağustos 1982'de İstanbul'da doğdu. 2007 yılında ikiz kardeşi Berk ile Öykü ve Berk adlı grubu kurmuşlardır. Grup, 2010 yılında sona ermiştir. Öykü Gürman, Akdeniz ve Arap müziğini harmanlayarak müzik yapmıştır. İkiz kardeşi Berk ile birlikte yükledikleri videoda seslendirdikleri "Evlerinin Önü Boyalı Direk" şarkısı ile tanınmışlardır. Bu video Mayıs 2008 itibarı ile 10 milyon 800 bin kez izlenmiş, albüm yaptıktan sonra çektikleri klipleri de 6 milyon 850 bin kez izlenmiştir. Ancak videoları Ağustos 2008'de kaldırılmıştır. İlk albümleri olan Kısmet'te toplam 10 şarkı vardır. Berk'in imzasını taşıyan şarkıların yanı sıra türküleri de flamenco ile birlikte harmanlayıp albüme koymuşlardır. Bu çıkışlarının ardından TRT1 ekranlarında "Boyalı Direk" adlı müzik ve sohbet programının sunuculuğunu üstlenmişlerdir. 2010 yılında Öykü ve Berk grubunu sonlandırmış, iki kardeşte yollarına tek devam etme kararı almışlardır. 4 Ağustos 2015 tarihinde Yavuz Bingöl ile evlenen Öykü Gürman, 15 Nisan 2016 tarihinde boşandı. Öykü Gürman şu sıralar Sen Anlat Karadeniz dizisinde Asiye karakterini canlandırıyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!