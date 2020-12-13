İnkaya, “Oyuncu için kostüm çok önemliydi. ‘Üvey Baba’da 4 sene evden sete kendim taşıdım kostümümü. O bir kaybolsa bitmiştim. Evde, elde yıkanıyordu hepsi. Şimdi ise oyuncuya kostümü çoraplarına kadar geliyor. Giyiyor, sonra yere atıp gidiyor.” dedi.