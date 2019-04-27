Semih Özsoy bombaladı! "Ağlamayacağız"

Fenerbahçe İkinci Başkanı Semih Özsoy, Trabzonspor maçının ardından çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Hakem Cüneyt Çakır'ın yönetimine tepki gösteren Özsoy şunları söyledi:

"Biz kötüydük ama bizden daha kötü olan bir hakem vardı. Biz 'Bazı şeyler düzelir' dedik. Anladık ki Bursa'dan bu yana değişmedi. Ne yaparlarsa yapsınlar, biz bu çirkin oyunun içinde olmayacağız. Biz bir sonraki hafta için bu haftadan ağlamayacağız! TFF ziyaretlerimizde her şeyi nasıl güzelleştirebiliriz diye konuşacağız. Kesinlikle 'Nasıl buradan faydalanırız' demeyeceğiz. Fenerbahçe bu değil, bunu kabul edilemez buluyoruz. Fakat bundan da kimsenin kendisine vazife çıkarmasına izin vermeyeceğiz. Anladığımız kadarıyla sistem aynı devam edecek. Ağlamayana mama yok türünde. Ancak biz hiçbir zaman ağlamayacağız. Biz kendi hakkımızı söke söke kendimiz alacağız."

"SADIK'IN İLK KARTI BİLE UTANÇ VERİCİ!"

"Haftaya ne olacak diye konuşmuyoruz. Biz kalecimizden stoper çıkarırız, stoperimizden golcü buluruz. Hazırlanmış, önceden planlanmış kartlarla bizi yıldıramayacaklar. Sadık'ın ikinci sarı kartını bırakın, ilk sarı kartı bile Türk futbolu adına utanç verici! Bize kartlar kolay çıkıyor ama rakibe çıkmadı."

"TAM YENDİK DERKEN ŞOK YAŞIYORLAR!"

"Volkan Demirel ile konuştum, onun dediği esastır. Kötü sözleri onlara iade ediyoruz. Onları da anlıyoruz, çok uzun süre bizi yenemeyenlerin 'Tam yendik' diye düşünürken bu şoku yaşıyorlar! Bu yapılanları kınıyorum."

"ABDULLAH AVCI İLE GÖRÜŞMEDİK"

"Ersun Yanal ile 1,5 yıllık kontratımız var. Basında çıkan bazı şeyler var, yapmadığımız şeyler için açıklama yapmamız doğru olmaz. Abdullah Avcı ile görüşmedik."