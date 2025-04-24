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        Haberler Müzik Semicenk'ten yeni şarkı

        Semicenk'ten yeni şarkı

        Semicenk, yeni single'ı 'Bulamazsın' ile müzik listelerine hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2025 - 21:28 Güncelleme: 24.04.2025 - 21:28
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        Semicenk'ten yeni şarkı
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        Semicenk, yeni single çalışması 'Bulamazsın’la müzikseverlerle bir kez daha buluştu. Son iki yılda dijital platformlarda en çok dinlenen şarkıcı olan şarkıcı, 'Bulamazsın'la yeni sezona hızlı bir giriş yaptı.

        Yeni şarkısının söz ve müziğine kendi imzasını atan genç sanatçı, düzenlemesini Büken'le beraber yaptı.

        KLİBİ 3 GÜNDE 2 ÜLKEDE ÇEKİLDİ!

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        Şarkının klibi Emre Alev yönetmenliğinde Kıbrıs- Kapalı Maraş, Ankara- Nallıhan ve Kız Tepesi Tabiat Anıtı'nda 3 günde çekildi.

        Mad Max filmlerine gönderme yapan klipte özel tasarım 3 tekerlekli bir motosiklet kullanıldı. 'Bulamazsın' Hazar Ekşioğlu yapımcılığında, Eva Records etiketiyle 25 Nisan'da tüm dijital platformlarda yerini aldı.

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        #Semicenk
        #Bulamazsın

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