Selin’in Zorlu PSM konserinde Sertab Erener sürprizi

Selin, Zorlu PSM’de biletleri tükenen sürprizlerle dolu bir geceye imza attı. Konser boyunca hem eski hit'lerini hem de yeni albümünden sürpriz parçaları seslendirerek hayranlarını büyüleyen Selin’in seyircilerine sürprizi ise pop müziğin efsane sanatçısı Sertab Erener oldu.

REKLAM advertisement1 İkili, Selin’in yeni albümünde düet olarak yer alacak olan 'Son Damla' şarkısını ilk kez birlikte söyledi. Selin, Emre Kula ve Sertab Erener imzası taşıyan Son Damla seyirciden tam not aldı. Yeni şarkının yanı sıra 'Bu Böyle' ve 'İyileşiyorum' şarkılarını da birlikte söylediler.

REKLAM Bir davette ilk kez Erol Evgin ile birlikte gerçekleştirdiği performanstan sonra viral olan 'Bir De Bana Sor' şarkısı, 'Şıp', 'Farkında Değildin' ve 'Seni Gördüğüm An' gibi hit parçaların dışında kendi tarzıyla yorumladığı Billie Ellish'in 'Wildflowers' şarkısını da repertuvarına ekledi.

Konuk sanatçı olarak sürpriz yapan Sertab Erener, 'Saygı1' konserinin en çok ses getiren performanslarından birine imza atan Selin ile birlikte yaptıkları 'Son Damla' şarkısını ilk defa hayranlarıyla buluşturdu.

Sesini ve müzikal yeteneğini beğendiği Selin’e desteğini her fırsatta gösteren Sertab, ortak performans sonrası, "Selin'i ilk tanıdığımdan beri sıkı takipçisiyim. Konserlerine gidip onu dinlediğim zamanlardaki gibi heyecanlıyım şu an. Burada olmaktan çok mutluyum. Umarım ona yeni albümünde uğur getiririm" diye konuştu.

Selin, gece boyunca sadece şarkılarıyla değil, sahne kostümü ve enerjisiyle de izleyenleri büyüledi. Hayranlarına teşekkürlerini sunan Selin, yeni albümünü Nisan ayında yayınlayacağının müjdesini de verdi.