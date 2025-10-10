Selin Türkmen, 'Kızılcık Şerbeti'nin kadrosunda

SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin bu akşam yayınlanacak bölümüyle Çimen karakterine hayat veren genç oyuncu Selin Türkmen izleyiciyle yeniden buluşacak.

Dizinin yeni bölümünde, yurt dışında eğitim gören Çimen, ailesine sürpriz yaparak ülkeye geri dönüyor.

Yeni doğan kardeşi Kemal’i ve ailesini görmek için kısa bir süreliğine gelen Çimen’in dönüşü ailesini sevince boğuyor.

BENGÜ, 'KIZILCIK ŞERBETİ’NE KONUK OLACAK

Sürpriz gelişmeleriyle çok konuşulacak bölüme sevilen şarkıcı Bengü konuk oluyor. Kıvılcım, Doğa, Işıl ve Çimen’in, Bengü’nün sahne aldığı mekânda şarkılarıyla eğleneceği bölüm renkli görüntülere sahne olacak.

Melis Civelek ile Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, yönetmenliğini Özgür Sevimli'nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti' bu akşam 20.00'de SHOW TV'de!