Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Yönetmen koltuğunda Çağan Irmak’ın oturduğu, başrollerini Selçuk Yöntem, Selin Şekerci, Kubilay Aka, Elif Ceren Balıkçı ve Günay Karacaoğlu’nun paylaştığı ‘Sevda Mecburi İstikamet’, izleyicilerle 6 Ocak’ta buluşmuştu.
Filmde otizm spektrumlu genç bir kızı canlandıran Selin Şekerci, İstanbul Otizm Gönüllüleri Derneği üyeleri ve otizmli çocukların aileleriyle bir araya geldi. Şekerci, dernek başkanı Sedef Erken ve katılımcılarla birlikte ‘Sevda Mecburi İstikamet’i izledi.