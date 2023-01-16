"ONU KOPYALAYIP KENDİ KARAKTERİMİ YARATTIM"



Rolüne 15 gün gibi kısa bir sürede hazırlandığını belirten Selin Şekerci, “Bir şeyler okudum ve izledim. Benim en büyük destekçim ve bütün bilgileri aldığım Ozan var, Sedef Hanım'ın oğlu... Onlar her gün yanımdalardı, settelerdi. Hep Ozan’ı gözlemledim. Mesela filmde aksesuarım kamera... Onu ilk Ozan’a verdim. O nasıl tutmak istiyor diye görmek istedim. Ben de o şekilde tuttum. Beraber yemek yedik, sohbet ettik. O bana yoldaşlık etti. Aslında Ozan’ı kopyalayıp, kendi 'Suna’mı yarattım" ifadelerini kullandı.