Selin Şekerci-Osman Yalın aşkı tam gaz

"ÇOK YOĞUNUM"



Selin Şekerci, Osman Yalın ile birlikte bir kafede öğle yemeği yerken objektiflere yansıdı. Kısa bir süre sonra restorandan ayrılan Selin Şekerci, basın mensuplarının sorularını yanıtlamayı da ihmal etmedi.



Selin Şekerci, "Akşam tiyatro oyunum var. Buradan oraya gidiyorum. Bu aralar çok yoğunum ve yıkatmaya vakit bulamadığım için arabam biraz kirli" dedi.